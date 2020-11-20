HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kolombiya’daki hükümet karşıtı protestolara binlerce kişi katıldı

Kolombiya’daki hükümet karşıtı protestolara binlerce kişi katıldı

20.11.2020 15:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’da binlerce işçi ve öğrenci, Ivan Duque hükümetini protesto etmek için sokaklara döküldü.Kolombiya’nın başkenti Bogota’da Eylül ayında gerçekleşen hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybeden 7 kişiyi anmak ve Ivan Duque hükümetini protesto etmek için dün binlerce işçi ve öğrenci ülkenin çeşitli şehirlerinde sokaklara döküldü.

Kolombiya’da binlerce işçi ve öğrenci, Ivan Duque hükümetini protesto etmek için sokaklara döküldü.
Kolombiya’nın başkenti Bogota’da Eylül ayında gerçekleşen hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybeden 7 kişiyi anmak ve Ivan Duque hükümetini protesto etmek için dün binlerce işçi ve öğrenci ülkenin çeşitli şehirlerinde sokaklara döküldü. Gösterilerde, üzerlerinde “yardım et” anlamına gelen S.O.S. yazan siyah bayraklar ile tabut şeklinde kartonlar ve pankartlar kullanılması dikkat çekti. Hükümet yetkilileri, ülkenin büyük şehirlerinde gerçekleşen son yürüyüşler hakkında kamuoyuna açıklamada bulunmadı.

Protestolar geçtiğimiz yıl başlamıştı
Kolombiya’da hükümet karşıtı protestolar ilk olarak geçtiğimiz yıl başlamıştı. Geçen yıl başkent Bogota’da Dilan Cruz adlı 18 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından hükümete karşı tepkiler çığ gibi büyümüştü. Eylül ayında Dilan Cruz’un anısına düzenlenen gösteride protestocular polisle çatışmış, çıkan arbede de 7 kişi hayatını kaybetmişti. Tepkilerin hedefindeki isim ülkenin Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez, olaylar üzerine yaptığı açıklamada, Cruz’un ölümünün kendisini de derinden üzdüğünü söyleyerek; protesto liderleriyle taleplerini tartışmak üzere bir araya geleceğini duyurmuştu.

Protestocuların hükümetten talepleri
Protestocular hükümetten sağlık hizmetlerinde iyileştirmeler, küçük işletmeler için yardım ve işsizler için temel ücret gibi taleplerde bulunuyor. Göstericiler ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarının kontrolünü ele geçirmek için rekabet eden yasa dışı silahlı grupların varlığı nedeniyle cinayet oranının arttığı kırsal topluluklar için daha fazla koruma çağrısında bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
İstanbullular dikkat! Sefer saatleri değiştiİstanbullular dikkat! Sefer saatleri değişti
Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardıFinancial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı
1/

En Çok Okunan Haberler

Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama

Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor! Hangi tedbirler devrede olacak? İşte yanıtı...

Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor! Hangi tedbirler devrede olacak? İşte yanıtı...

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

İstanbul'da toplu taşımaya koronavirüs kısıtlaması düzenlemesi

İstanbullular dikkat! Sefer saatleri değişti

Sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor mu? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı bu akşam mı başlıyor?

Koronavirüs hastalarına 'elektronik bileklik' uygulaması Kırıkkale'de başladı

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk koronavirüse yakalandı

AK Partili vekil korona oldu

Gören şoke olmuştu! Kuşların esrarengiz ölümüyle ilgili o ihtimal üzerinde duruluyor

Gören şoke olmuştu! Kuşların esrarengiz ölümüyle ilgili o ihtimal üzerinde duruluyor

Ömer Çelik'ten Pompeo'ya tepki! 'Uluslararası hukukun ihlalidir'

Pompeo'ya sert tepki! 'Krizi derinleştiriyor'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.