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Kolombiya'daki protestolar 9. günü geride bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 06:38 | Son Güncelleme

Barranquilla kentindeki gösterileri takip eden 3 gazeteci kısa süreliğine gözaltına alındı - Başkent Bogota'daki gösterilerde hayatını kaybeden Cruz'un otopsi raporunda, genç göstericinin ABD ve İsrail'de de kullanılan mühimmatın kafatasına girmesi nedeniyle öldüğü belirtildi

BOGOTA (AA) - Hükümet karşıtı protestolarda 9. günü geride bırakan Kolombiya'daki gösterilerde 3 gazeteci kısa süreliğine gözaltına alındı. Grev ve gösteriler karşısında taraflarla iletişim kurmayı deneyen hükümetin başlattığı Büyük Ulusal Diyalog girişiminde 5. buluşma gerçekleştirildi.

Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam uygulanmadığı iddiaları, toplum liderlerine yönelik suikastlerin devam etmesi gibi nedenlerin halkta oluşturduğu hoşnutsuzluğun yanı sıra hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişiklikler karşısında 21 - 27 Kasım'da ilan edilen genel grevler çerçevesindeki gösteriler devam ediyor.

Grevlerin örgütleyicisi sendika, STK ve öğrencilerle anlaşamayan hükümet ise Büyük Ulusal Diyalog adıyla başlattığı denemeyle farklı taraflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

- Gösteriler, yoğunluğu azalsa da devam ediyor

Sokağın en önemli aktörü öğrenciler, protesto dalgasının 9. gününde de başkent Bogota'nın yanı sıra ülkenin birçok önemli kentlerinde gösterilere devam etti.

Davul ve trompet çalan grupların önceki gün düzenlediği gösterilerde herhangi bir olay yaşanmayan Bogota, ülkenin kırsal kesiminden gelen yerli grupla birleşen Ulusal Üniversite öğrencilerinin kent merkezindeki tarihi Bolivar Meydanı'nda sona eren yürüyüşüne ev sahipliği yaptı.

Şehrin orta kısmındaki kampüsten yola çıkan birkaç yüz kişilik gösterici, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç gösterici Dilan Mauricio Cruz'un geçen hafta cumartesi günü polis müdahalesi ile ağır yaralandığı bölgede anma töreni düzenledi. Yağmur nedeniyle bir kısmı yürüyüşe devam etmeyen grup, Bolivar Meydanı’na ulaşmasının ardından dağıldı.

- Barranquilla'da 3 gazeteci gözaltına alındı

Ülkenin kuzeyinde Karayip Denizi kıyısındaki şehir Barranquilla'daki yürüyüşte ise Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD polisleri, kentin en önemli gazetesi El Heraldo'nun 3 muhabirini birkaç saatliğine gözaltına aldı. Sosyal medyaya yansıyan ve olay anında çekildiği iddia edilen görüntülerde bir gazetecinin gözaltı sırasında polis tarafından darbedildiği görüldü.

- Tunja'da polisin yasa dışı mühimmat kullandığı iddiası

Ülke basınındaki haberlerde ESMAD'ın, başkent Bogota'nın kuzeydoğusundaki Tunja kentinde düzenlenen gösterilerde maskeli kişilere karşı, süresi geçmiş göz yaşartıcı gaz bombası gibi yasal olmayan mühimmat kullandığı iddia edildi.

- Hükümet diyalog denemelerini sürdürüyor

Bu arada Kolombiya hükümetinin toplumun birçok kesimiyle yürüttüğü Büyük Ulusal Diyalog girişiminin 5. buluşması Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da yapıldı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, son buluşmada ülkedeki silahlı iç çatışmadan en fazla etkilenen 170 bölgeden temsilcilerle bir araya gelindiği belirtildi. Bu bölgelerde toprak reformlarının ve koka yetiştiriciliği ile mücadelenin devam ettiğine değinilen açıklamada, hükümetin buralarda birçok altyapı çalışmasına imza attığı bilgisi paylaşıldı.

- Gösterici ABD ve İsrail'de de kullanılan mühimmatla öldürülmüş

Öte yandan başkent Bogota'daki gösterilerde hayatını kaybeden 18 yaşındaki gösterici Dilan Mauricio Cruz'un otopsi raporu açıklandı.

Kolombiya basınında paylaşılan raporda, Cruz'un ölümüne, polisin kullandığı 12 kalibrelik tüfekten ateşlenen ve kamuoyunda fasülye kesesi ya da saçma kesesi olarak bilinin "Bean bag" mühimmatının neden olduğu kaydedildi.

Raporda, kevlar beze sarılı kurşun saçmalarından oluşan mühimmatın Cruz'un kulağının hemen üstünden kafatasına girdiği ve geri döndürülemez beyin hasarı oluşturduğu vurgulandı.

Adli tıp doktorlarının, patoloji ve balistik uzmanlarla Minnesota Protokolü çerçevesinde hazırladığı ve Kolombiya Başsavcılığına teslim edilecek raporda Cruz'un ölümü "şiddetli cinayet" olarak tanımlandı.

Kolombiya polisinin toplumsal olaylarda kullandığı silah, ekipman ve mühimmatları gösterdiği basın toplantısında sergilenen silahlar arasında görülen “Bean bag” ABD, Şili ve İsrail gibi ülkelerde kullanılıyor.

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Kolombiya'da genel grev Kolombiya'daki protestolar

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