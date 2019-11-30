Kolombiya'daki protestolar 9. günü geride bıraktı

BOGOTA (AA) - Hükümet karşıtı protestolarda 9. günü geride bırakan Kolombiya'daki gösterilerde 3 gazeteci kısa süreliğine gözaltına alındı. Grev ve gösteriler karşısında taraflarla iletişim kurmayı deneyen hükümetin başlattığı Büyük Ulusal Diyalog girişiminde 5. buluşma gerçekleştirildi.

Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam uygulanmadığı iddiaları, toplum liderlerine yönelik suikastlerin devam etmesi gibi nedenlerin halkta oluşturduğu hoşnutsuzluğun yanı sıra hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişiklikler karşısında 21 - 27 Kasım'da ilan edilen genel grevler çerçevesindeki gösteriler devam ediyor.

Grevlerin örgütleyicisi sendika, STK ve öğrencilerle anlaşamayan hükümet ise Büyük Ulusal Diyalog adıyla başlattığı denemeyle farklı taraflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

- Gösteriler, yoğunluğu azalsa da devam ediyor

Sokağın en önemli aktörü öğrenciler, protesto dalgasının 9. gününde de başkent Bogota'nın yanı sıra ülkenin birçok önemli kentlerinde gösterilere devam etti.