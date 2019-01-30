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Kolombiya’daki saldırıda ölü sayısı 21’e çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 03:02 | Son Güncelleme

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da dün bir okulu hedef alan bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e, yaralananların sayısı 68’e yükseldi.

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da dün bir okulu hedef alan bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e, yaralananların sayısı 68’e yükseldi. Ülkede 3 gün yas ilan edildi.
Kolombiya’nın başkenti Bogota’nın güneyinde bulunan General Santander Polis Okulu’nu hedef alan bombalı araç saldırısında ölü sayısı 21’e yükseldi. Saldırıda yaralananların sayısı 68’e yükselirken, 10 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Kolombiya hükümet kaynakları saldırganın 56 yaşındaki José Rojas olduğunu açıkladı. Yerel basın ise sabıka kaydı bulunmayan bombacının sağ elinin olmadığını ve Venezuela sınırındaki Arauca kentinde yaşadığını duyurdu. Daha önce hiç intihar eyleminin yaşanmadığı Kolombiya’da terör uzmanları okların ELN örgütünü işaret ettiğini açıkladı. Ülkede 3 gün yas ilan edildi.
Saldırının ülkenin kuzeyindeki Barranquilla şehrinde geçtiğimiz yıl bir polis karakoluna düzenlenen saldırının yıldönümünden 10 gün önceye rastlaması dikkat çekti.

Ülke tarihindeki ilk intihar bombacı eylemi
Başkent Bogota’da bomba dolu bir arabayla en son terör eylemi 8 yıl önce meydana gelmişti. Polis patlamanın aracın okul yatakhanesine çarpmasıyla mı, yoksa cep telefonuyla uzaktan patlamasıyla mı olduğu üzerinde çalışıyor. Eğer çarpma ile patlama yaşandıysa bu Kolombiya tarihindeki ilk intihar bombacısı eylemi olacak.

Escobar’ın tarzı bombalı eylemler değildi
Kolombiya’da 80 ve 90’lı yıllarda Pablo Escobar’ın önderliğinde pek çok terör eylemi gerçekleşti. Fakat genelde silahlı eylemler olarak kayıtlara geçti. Bogota’da kayıtlı son saldırı 12 Ağustos 2010’da yapıldı. Geçtiğimiz yıl 27 Ocak’ta Branquillo şehrinde benzeri bir bombalama eylemi olmuş 6 polis ölmüş, 47 kişi yaralanmıştı. O saldırıyı Ulusal Kentsel Cephe (ELN) bölge sorumlusu Camilo Torres üstlenmişti. Kolombiya güvenlik kaynakları patlamanın pek çok yönden ELN’nin düzenlediği eylemlere benzediğinin altını çizdi.

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