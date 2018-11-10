HABER

Kolombiya'daki şiddet eylemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 00:30 | Son Güncelleme

Kolombiya Devlet Başkanı Duque: - "Kolombiya halkı, Devlet Başkanı ve görevlilerin, suçluların peşine düşüp onları arayacaklarından emin olmalıdır"

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, başkent Bogota'da dün yaşanan şiddet eylemlerinin sorumlularını belirleyeceklerini bildirdi.

Devlet Başkanlığının paylaştığı yazılı açıklamaya göre, Duque, "Bazı şahıslar tarafından ticari merkezlere, medya kuruluşlarına yapılan, çok sayıda vatandaşın ulaşımının engellendiği ve şehirdeki huzuru bozan şiddet eylemlerini reddettiğimi net bir şekilde duyurmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Tüm Kolombiyalıların şiddete karşı çıkması gerektiğini belirten Duque, olaylarda yaralananlara acil şifa diledi.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, şunları kaydetti:

"Kolombiya halkı, Devlet Başkanı ve görevlilerin, suçluların peşine düşüp onları arayacaklarından emin olmalıdır. İfade özgürlüğü ve barışçıl protestolar bir anayasal haktır. Fakat bu hak şiddet eylemleri ile suistimal edilemez ve Kolombiyalıların ortak hakları olumsuz etkilenemez."

Kolombiya'da dün, hükümetin vergi düzenlemesini protesto edenlere, son birkaç aydır yüksek öğretime ayrılan bütçesinin artırılması amacıyla gösteri düzenleyen öğrenciler de destek vermiş, protestolar özellikle başkent Bogota'nın birçok bölgesinde şiddete dönüşmüştü.

Olaylarda, bankalar, güvenlik güçleri, iş yerleri ve bir radyo istasyonu taş, sopa, boya ve "patates bombası" olarak tabir edilen el yapımı küçük patlayıcılarla hedef alınmıştı.

Öte yandan, eğitim protestoları konusunda Duque ve akademisyenler bir araya gelmiş ve hükümet, eğitim bütçesinin kademeli olarak artırılacağını açıklamıştı.

Hükümetin bu kararına rağmen, bazı öğrenci grupları eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Esenler'de tekstil atölyesinde yangınEsenler'de tekstil atölyesinde yangın
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 10 Kasım klibiJandarma Genel Komutanlığı'ndan 10 Kasım klibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kolombiya Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque

En Çok Okunan Haberler

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ve Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ve Lavrov ile görüştü

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 10 Kasım klibi

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 10 Kasım klibi

Koç Holding'ten duygusal 10 Kasım videosu

Koç Holding'ten duygusal 10 Kasım videosu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 10 Kasım mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 10 Kasım mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan 10 Kasım mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.