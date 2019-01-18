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Kolombiya'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 00:10 | Son Güncelleme

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque: - "Saldırı silahsız gençler ve öğrencilerin olduğu bir eğitim merkezine düzenlenmiştir"

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Başkent Bogota’daki polis okuluna düzenlenen ve 9 kişinin öldüğü terör saldırısının cezasız kalmayacağını bildirdi.

Duque ve Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez ile beraberindeki heyet, terör saldırısının hedefi olan Bogota’nın güneyindeki General Santander Polis Okulu'nda incelemelerde bulundu.

Burada kuvvet komutanları ile güvenlik zirvesine katılan Duque, daha sonra düzenlenen basın toplantısında saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Biri Ekvadorlu 9 kişinin ölümüne 54 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırının cezasız kalmayacağını vurgulayan Duque, “Bu saldırı silahsız gençler ve öğrencilerin olduğu bir eğitim merkezine düzenlenmiştir.” dedi.

Duque, terör saldırısının sadece gençlere, polise ya da güvenlik güçlerine değil, tüm Kolombiyalılara düzenlendiğini belirterek, vatandaşlarından tek vücut olmalarını istedi.

Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez de saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada elde ettikleri bulgulara ilişkin bilgi verdi.

Kolombiya vatandaşı Jose Aldemar Rojas Rodriguez’in düzenlediği bombalı araç saldırısında 80 kilogram patlayıcı kullanıldığını kaydeden Martinez, aracın en son Venezuela sınırındaki Arauca kentinde geçen yıl yapılan muayenesinin kayıtlarının bulunduğu bilgisini paylaştı.

- Polis Okulu

Güvenlik güçleri ve başsavcılık ekipleri olay yerindeki aramalarını sürdürürken, bölgeye polis kimseyi yaklaştırmıyor. Polis okulunun, saldırının oldukça uzağında kalan bölümlerinde dahi cam ve cephelerdeki hasar yer alıyor.

Kolombiyalıların bekleyişlerine devam ettiği General Santander Polis Okulu'nun önü bazen, içerideki polis ya da polis adayı yakınlarını görmek isteyenlerin duygusal kavuşmalarına da sahne oluyor.

- Bogota’daki önceki saldırılar

Bogota’da 17 Haziran 2017’da bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletine yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi ölmüş 9 kişi yaralanmıştı.

Aynı yıl şubat ayında düzenlenen bombalı saldırıda ise La Macarena semtinde, boğa güreşleri öncesi yol güvenliğini sağlayan polisler hedef alınmış, yaralanan 24 polisten biri hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bogota saldırı terör

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