Kolombiya'daki terör saldırısı

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Başkent Bogota’daki polis okuluna düzenlenen ve 9 kişinin öldüğü terör saldırısının cezasız kalmayacağını bildirdi.

Duque ve Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez ile beraberindeki heyet, terör saldırısının hedefi olan Bogota’nın güneyindeki General Santander Polis Okulu'nda incelemelerde bulundu.

Burada kuvvet komutanları ile güvenlik zirvesine katılan Duque, daha sonra düzenlenen basın toplantısında saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Biri Ekvadorlu 9 kişinin ölümüne 54 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırının cezasız kalmayacağını vurgulayan Duque, “Bu saldırı silahsız gençler ve öğrencilerin olduğu bir eğitim merkezine düzenlenmiştir.” dedi.

Duque, terör saldırısının sadece gençlere, polise ya da güvenlik güçlerine değil, tüm Kolombiyalılara düzenlendiğini belirterek, vatandaşlarından tek vücut olmalarını istedi.

Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez de saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada elde ettikleri bulgulara ilişkin bilgi verdi.