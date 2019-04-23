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Kolombiya'daki toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 19:24 | Son Güncelleme

Ülkenin güneybatısındaki Cauca kırsalında pazar günü meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısı 30'a çıktı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da sağanak yağışların neden olduğu toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Ülkenin güneybatısındaki Cauca vilayetine bağlı Rosas kasabasında pazar günü meydana gelen ve arama kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü toprak kaymasında ölü sayısı artıyor.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinin (UNGRD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, felaket bölgesinde 30 kurbanın cesedine ulaşıldığı, hayatını kaybedenlerin 16'sının kimliğinin belirlendiği duyuruldu.

Acil durum ilan edilen ve 8 bin kişinin etkilendiği felakette şu ana kadar hayatını kaybedenlerin arasında 5 çocuk, 13 de kadın bulunuyor.

Toprak kayması nedeniyle ülkenin en önemli otoyollarından Panamericana da ulaşıma kapanmış durumda.

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Kolombiya'da toprak kayması

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