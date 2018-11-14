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Kolombiya'daki Venezuelalı göçmenler yeni kamplarına taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 00:17 | Son Güncelleme

Uzun süredir Başkent Bogota'daki terminal çevresinde barınaklarda yaşayan 300'den fazla Venezuelalının belediye tarafından oluşturulan çadır kampa taşınmasına başlandı - Bazı bölge sakinleri hem Venezuelalıları mahallelerinde istemediklerini hem de çadır kurulan alanın buna uygun olmadığını belirtti

BOGOTA (AA) - Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bazı Venezuelalı göçmenlerin, mahalle sakinlerinin protestoları arasında oluşturulan yeni çadır kampa taşınmasına başlandı.

Bogota'nın merkezindeki Salitre bölgesindeki şehirlerarası otobüs terminalinin etrafında, park ve kaldırımlarda atık malzemelerden yapılmış ufak barınaklarda kalan 300'den fazla Venezuelalı göçmen için bölgenin yakınındaki bir yeşil alanda belediye tarafından çadır kamp kuruldu.

Uzun süredir kaldıkları bölgeden belediye ve güvenlik güçlerinin gözetiminde çıkarılan Venezuelalı göçmenler, yeni kurulan çadır kampın bulunduğu bölgede ise mahalle sakinlerinin protestosuyla karşılaştı.

Bölge sakinlerinden Maria Gladys Valbuena, AA muhabirine, "Barış ve huzur dolu çok güzel bir mahallede yaşıyoruz. Fakat belediyenin bizimle konuşmadan buraya Venezuelalıları getiriyor oluşundan dolayı endişeliyiz." dedi.

Venezuelalıları mahallelerinde istemediklerini söyleyen Valbuena, ayrıca yağmur yağdığında çadırların kurulduğu bölgeyi su bastığını, alanın uygun olmadığını belirtti.

Başka bir mahalle sakini de Venezuelalılara karşı olmadıklarını fakat çadır kurulan bölgenin, futbol sahası olduğunu ve yaşamak için uygun bir yer olmadığını dile getirdi.

Göçmenlerle de konuşan mahalle sakinleri bölgenin, yağış aldığı dönemlerde çekilmiş fotoğraflarını göstererek, belediyenin onları uygun olmayan bir yere getirdiğine ikna etmeye çalıştı.

Kampa gelen bazı Venezuelalılar da belediyenin yeni oluşturulan bölgede mutfak olacağını söylediğini aktardı.

Çadırların basit olduğunu ifade eden Venezuelalılar, burada kendilerini neyin beklediğini bilmediklerini belirtti.

Öte yandan eski bölgede kalan bazı Venezuelalılar ise resmi işlemlerin tamamlanmasını ve araçların gelmesini beklemeye devam ediyor.

Taşıma işlemleri sırasında polis geniş güvenlik önlemleri alırken, belediye çalışanları da boşalan bölgelerde temizlik yapmayı sürdürüyor.

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göçmen kolombiya Venezuela

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