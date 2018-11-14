Kolombiya'daki Venezuelalı göçmenler yeni kamplarına taşınıyor

Bölge sakinlerinden Maria Gladys Valbuena, AA muhabirine, "Barış ve huzur dolu çok güzel bir mahallede yaşıyoruz. Fakat belediyenin bizimle konuşmadan buraya Venezuelalıları getiriyor oluşundan dolayı endişeliyiz." dedi.

Uzun süredir kaldıkları bölgeden belediye ve güvenlik güçlerinin gözetiminde çıkarılan Venezuelalı göçmenler, yeni kurulan çadır kampın bulunduğu bölgede ise mahalle sakinlerinin protestosuyla karşılaştı.

Bogota'nın merkezindeki Salitre bölgesindeki şehirlerarası otobüs terminalinin etrafında, park ve kaldırımlarda atık malzemelerden yapılmış ufak barınaklarda kalan 300'den fazla Venezuelalı göçmen için bölgenin yakınındaki bir yeşil alanda belediye tarafından çadır kamp kuruldu.

Başka bir mahalle sakini de Venezuelalılara karşı olmadıklarını fakat çadır kurulan bölgenin, futbol sahası olduğunu ve yaşamak için uygun bir yer olmadığını dile getirdi.

Göçmenlerle de konuşan mahalle sakinleri bölgenin, yağış aldığı dönemlerde çekilmiş fotoğraflarını göstererek, belediyenin onları uygun olmayan bir yere getirdiğine ikna etmeye çalıştı.

Kampa gelen bazı Venezuelalılar da belediyenin yeni oluşturulan bölgede mutfak olacağını söylediğini aktardı.

Çadırların basit olduğunu ifade eden Venezuelalılar, burada kendilerini neyin beklediğini bilmediklerini belirtti.

Öte yandan eski bölgede kalan bazı Venezuelalılar ise resmi işlemlerin tamamlanmasını ve araçların gelmesini beklemeye devam ediyor.

Taşıma işlemleri sırasında polis geniş güvenlik önlemleri alırken, belediye çalışanları da boşalan bölgelerde temizlik yapmayı sürdürüyor.

