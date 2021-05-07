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Ülke yangın yeri! Kolombiya'da ölü sayısı artıyor

07.05.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'da 9 gündür devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Ülke yangın yeri! Kolombiya'da ölü sayısı artıyor

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nden yapılan açıklamada, 28 Nisan'da genel grev ile başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 24'ten 26'ya çıktığı duyuruldu.

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Şu ana kadar alınan 145 kayıp vakasından 55'inin bulunduğu, 90 kişi için ise araştırmanın devam ettiği bildirildi.

KOLOMBİYA HÜKÜMETİ MASAYA OTURMAYA HAZIR

Kolombiya Çalışma Bakanı Angel Custodio Cabrera, hükümetin Ulusal Grev Komitesi temsilcileri ile öngörülen tarihten önce diyalog kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Cabrera, Devlet Başkanı Ivan Duque ile Ulusal Grev Komitesi temsilcileri arasında 10 Mayıs olarak belirlenen görüşmenin bir an önce yapılabileceğini, hükümet kanadının bunun için hazır olduğunu açıkladı.

Protestolardaki şiddet eylemlerine de değinen Cabrera, "Ulusal Grev Komitesi'nin temsilcileriyle görüşmeye hazırız. Ancak vurgulanması gereken çok önemli bir şey var; gösterilerdeki tüm şiddet eylemlerinin durdurulması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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KOLOMBİYA'DAKİ GÖSTERİLER

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla vergi reformu karşıtı gösteriler başlamıştı.

Protestoların ülke genelinde şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs'ta halktan daha fazla vergi toplanması amacıyla hazırlanan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ülkeyi etkisi altına alan protestolarda onlarca banka, iş yeri ve kamu alanı yağmalanmış, 900'den fazla kişi yaralanmış, 500'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.

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