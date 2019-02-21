Kolombiya’daki yardım konseri öncesi 5 Venezuelalı sınırı dışı edildi

Kolombiya hükümeti, Venezuela’ya yardım konseri öncesinde halk güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle 5 Venezuelalıyı sınır dışı etti.

Kolombiya, Venezuela sınırındaki Ccuta kentinde yapılacak Venezuela’ya yardım konserine saatler kala halk güvenliğini ve sosyal düzeni tehdit edecek faaliyetler yürüttüğü iddiasıyla 5 Venezuelalıyı sınır dışı etti. Kolombiya Göç Bürosu Direktörü Christian Krüger Sarmiento, "Yabancıların ülkemizde düzen ve sosyal huzuru etkilemesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Sarmiento, “Kontroller devam edecek. Elimizi Venezuela halkına uzattığımız gibi, ülkemizin huzurunu bozmak isteyen yabancıları cezalandırmakta da tereddüt etmeyeceğimizden emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ceza Soruşturma ve Polis İcra Dairesi (Dijin) yetkilileri, Kolombiya’daki 5 Venezuela vatandaşının düzensizlik çıkardığını belirterek, bu kişilerin sınır dışı edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

