Kolombiya'dan ABD'li kömür şirketine iç savaş soruşturması

BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, ABD'li kömür şirketi Drummond hakkında 1990'lı yıllarda bir silahlı milis grubuna yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Kolombiya Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alabama merkezli şirketin, 1990'lı yıllarda Kolombiya Birleşik Öz Savunma Güçleri (AUC) adlı silahlı milis grubuna gizli olarak para yardımı yaptığına dair iddiaların soruşturulacağı belirtildi.

AUC, o yıllarda Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gibi sol gerilla gruplarına karşı güvenlik güçleriyle birlikte kanlı bir iç çatışmanın tarafı konumunda bulunuyordu.

Şirket, soruşturmanın duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada iddiaları reddederek, yasa dışı silahlı gruplara hiçbir zaman yardım yapmadığını savundu.

Hristiyan barış kuruluşu PAX, 2014 yılında yayımladığı raporda, o yıllarda sol örgütlerin saldırılarına uğrayan firmanın, İsviçre merkezli maden şirketi Glencore ile birlikte AUC'ye "koruma parası" adı altında yasa dışı mali yardım yaptığını iddia etmişti.

Söz konusu iddialar nedeniyle ABD'de daha önce Drummond aleyhine açılan davalar beraatle sonuçlanmıştı.

