HABER

Kolombiya'dan ELN'ye rehineleri bırakma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 20:10 | Son Güncelleme

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez: - "Eğer ELN rehineleri bırakır, suç işlemeye son verir ve barış konuşmak isterse buyursun gelsin"

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez, silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile müzakereler için örgütün rehineleri bırakması gerektiğini belirtti.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü nedeniyle Fransa'da bulunan Duque Marquez, hükümetin durdurduğu ELN müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Eğer ELN rehineleri bırakır, suç işlemeye son verir ve barış konuşmak isterse buyursun gelsin." ifadesini kullanan Duque Marquez, aksi takdirde devletin tüm caydırıcı gücüyle örgüt karşısında yer alacağını vurguladı.

Duque Marquez, ELN karşısında sağlam duracaklarının ve herhangi bir şantaja izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Örgütün, daha önceki müzakereler döneminde 400'ü aşkın saldırı düzenlediğini ve 100'den fazla kişiyi öldürdüğünü hatırlatan Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez, ELN'nin, Kolombiya halkına karşı düzenlediği bu "korkak" saldırılarla bir barış masası ihtimalinden de uzaklaştığını vurguladı.

Duque Marquez, örgütün bu saldırılarına cevap vereceklerini belirterek, "Biz, ELN mensuplarının artık suç işlemeye bir son vermesi için onları tek tek saf dışı bırakma yönünde adım atmayı sürdüreceğiz. Bunu arazinin büyük bölümünde askeri varlık göstererek ve onları son yıllarda sığınak haline getirdikleri bölgelerden çıkararak yapacağız." diye konuştu.

Kolombiya'da ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakereler, geçen yıl Ekvador'un başkenti Quito'da başlamış, ardından bu ülkenin garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.

Eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un ardından hükümetin başına geçen Ivan Duque Marquez, ELN'nin elindeki rehinelerin tamamını bırakmaması nedeniyle müzakerelere devam etmeme kararı almıştı.

PARTNERÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınızÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınız
Bakan Akar: Kazada dış etken söz konusu değildirBakan Akar: Kazada dış etken söz konusu değildir
Düzce depreminde hayatını kaybedenler anıldıDüzce depreminde hayatını kaybedenler anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kolombiya Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN)

En Çok Okunan Haberler

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Yağmur Göçer: Baba sevgisine hasret kaldım

Yağmur Göçer: Baba sevgisine hasret kaldım

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.