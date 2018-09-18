Kolombiya'dan Venezuela'ya sınır ihlali notası

BOGOTA (AA) - Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, askerleri sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Venezuela'ya nota verdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Venezuelalı güvenlik güçlerinin, 13 Eylül'de iki ülke ile sınır teşkil eden Orinoco Nehri üzerinde bulunan ve Kolombiya'ya ait adalardan birine çıktığı belirtildi.
Açıklamada, ülkenin doğusundaki Vichada yönetim bölgesinden geçen nehir üzerindeki bir adaya yönelik gerçekleşen ihlal sonrası bölgeye uzman heyetlerin gittiği bilgisi paylaşıldı.
Söz konusu adanın 1931 yılından bu yana Kolombiya'ya ait olduğu kaydedilen açıklamada, yaşanan bu ihlal dolayısıyla "Kolombiya hükümeti adına Venezuela'ya protesto notası" gönderildiği duyuruldu.
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- Venezuela daha önce de sınırı ihlal etmişti
Ortak sınırları 2 bin 200 kilometreyi bulan Kolombiya ve Venezuela arasında özellikle geçen yıl Venezuelalı güvenlik güçlerinin yaptığı sınır ihlalleri nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.
Geçen sene ilk sınır ihlalinde Venezuelalı askerler Kolombiya topraklarında bir süre kalmış, yükselen diplomatik ve askeri tansiyon, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından askerlerine geri çekilmeleri talimatı vermesiyle düşmüştü.
Kolombiya hükümeti Venezuelalı askerlerin tekrar eden ihlallerinin önüne geçmek için bölgeye uzman heyetler gönderme kararı almıştı.
İki ülke, kuzeydeki Venezuela Körfezi ve Guajira Yarımadası'ndan başlayıp güneydeki Amazon bölgesine kadar uzanan ve bazı noktalarında fiziki kontrolü imkansız bir sınırı paylaşıyor.
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