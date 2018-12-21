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- KOLOMBİYALI DANSÇILAR 12 GÜNDÜR HAVALİMANINDA YAŞIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 13:21 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:  Enver ALAS - İSTANBUL,DHA Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA
Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor. Ülkelerine dönmek için kişi başı 7 bin lirayı bulan uçak biletlerini alacak parası olmayan 7 kişilik grup, adeta terminalde mahsur kaldı.
Kadın ve erkek 12 kişiden oluşan ve kendilerine 'salsa show' adını veren Kolombiyalı dans grubu, bir turizm acentasıyla anlaşarak çeşitli otellerde animasyon yapmak üzere 6 ay önce Antalya'ya geldi. Yaz sezonu boyunca Manavgat ve Side gibi turistik merkezlerdeki otellerde latin dansları gösterisi yapan grup, kış sezonu için çalıştıkları işyeriyle anlaşmazlığa düşünce ayrıldılar. Geçen ay, grup üyelerinden 2'si Kolombiya'ya 2'si Mısır'a 1'i de İspanya'ya kendi imkanlarıyla döndü. Ancak geri kalan 7 kişi ise ülkelerine geri dönüş için uçak parası bulamadı. Antalya'dan İstanbul'a gelen grup, Atatürk Havalimanı'nda bekleyişe geçti.

"ÜLKELERİNE DÖNEBİLMEK UMUDUYLA BEKLİYORLAR"
12 gündür dış hatlar terminalinde yaşayan dansçılar, bir yandan uçabilmek için çare arıyor; bir yandan da zor şartlar altında günlerini geçiriyor. Karton kutular ve bankların üzerinde yatıp kalkan dansçılara havalimanı çalışanları sahip çıktı. Yiyecek ve içecek ihtiyaçları personel tarafından karşılanıyor.

KOLOMBİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN SONUÇ ÇIKMADI
Dansçıların, Kolombiya'nın Türkiye Büyükelçiliği'ne yaptıkları başvurunun da sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Kolombiyalı grubun yaşadığı dramdan haberdar olan Türkiye'de bulunan bazı Kolombiyalılar ile dansçıların aileleri de bilet parasını bulmak için harekete geçti.
İstanbul'dan başkent Bogota'ya hem direkt hem de aktarmalı uçuş bulunurken, bir kişi için bilet fiyatı ise 7 bin civarında.
Öte yandan dansçıların konuya ilişkin haber yapan basın mensuplarına görüntü vermek ve açıklama yapmaktan çekinmeleri de dikkat çekti.

Görüntü Dökümü
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-Dış Hatlar Terminali'nde gece yatan dansçı grup
-Dansçıların battaniyeler altında yatması
-Bavullarından görüntüler
-Yerde duran terlik ve ayakkabıları
-Pet su şişeleri
-Gündüz grubun yatması
-Bankta ve yerde uyuyanlar
-Grubun dans kıyafetleriyle görüntüsü
-Antalya'daki otellerde yaptığı dans görüntüleri(cep telefonu)
-Genel ve detay

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