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Kolombiyalı dansçılar ülkelerine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 17:40 | Son Güncelleme

Paraları olmadığı için yaklaşık 13 gün Atatürk Havalimanı'nda bekledikten sonra sanatçı Haluk Levent'in girişimleri ve THY'nin desteğiyle uçak bileti alınan Kolombiyalı yedi dansçı, tarifeli uçakla memleketlerine gitti

İSTANBUL (AA) - Paraları olmadığı için yaklaşık 13 gün Atatürk Havalimanı'nda bekledikten sonra sanatçı Haluk Levent'in girişimleri ve THY'nin desteğiyle uçak bileti alınan Kolombiyalı dansçılar, ülkelerine döndü.

Geçen yaz bir otelde çalışmak için turizm acenteleri aracılığıyla geldikleri Antalya'da işverenle yaşadıkları anlaşmazlık sonucu işi bırakan, paraları memleketlerine dönmek için gerekli biletleri almaya yetmediği için Atatürk Havalimanı'nda kalan yedi dansçının bekleyişi sona erdi.

Terminalde kaldıklarına yönelik haberler üzerine harekete geçen, şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformunun (AHBAP) girişimleriyle THY'nin bilet fiyatlarında kolaylık sağladığı dansçılar, geçen cumartesi otellere yerleştirilmişti.

Kolombiyalı dansçılar, dün gece kaldıkları otelden araçla havalimanına geldi.

Bilet işlemlerinin ardından yedi dansçı THY'e ait ait tarifeli uçakla saat 02.05'te Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya hareket etti.

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Atatürk Havalimanı Bogota Haluk Levent Kolombiyalı dansçılar

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