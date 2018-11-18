Kolombiyalılar, köylerine okul inşa eden Türkiye’ye müteşekkir

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yürütülen ve anlaşma ile neticelenen barış sürecinin pilot bölgesi Orejon mezrasındaki halk, Orejon Okulunu inşa eden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) ve Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre TİKA yetkilileri, iki yıl önce eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un hizmete açtığı okulu ve köyü ziyaret ederek öğrencilere Türkçe - İspanyolca Nasreddin Hoca Fıkraları kitabı, Mangala oyun setleri ve Türkiye görsellerinden oluşan yapbozlar armağan etti.

- "Türkiye gibi yardımsever bir ülkenin desteği çok önemli"

Hükümet ve FARC temsilcilerinin birkaç yıl önce ortak çalışma ile mayın temizliği yaptıkları bu dağlık bölgede "Türk motifleri" ile inşa edilen okul, bir kültür ve sosyal paylaşım alanı olarak da kullanılıyor.

Orejon Okulu'nun öğretmeni Moreia Martinez Mira, projenin mükemmel sonuçlar verdiğini kaydederek, "Türkiye gibi yardımsever bir ülkenin desteğini almak çok önemli. Burası gibi şiddetten etkilenmiş çok yer var. Sadece cömert ve altın kalpli insanlar bu bölge insanının elinden tutabilir." dedi.