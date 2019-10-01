Kolombiya'nın BM'ye sunduğu fotoğraflar istihbarat şefinin istifasına yol açtı

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, ELN militanlarının Venezuela'da bulunduğunu ve bu ülkeden destek aldığını göstermek için BM'ye sunduğu dosyadaki bazı fotoğrafların, kendi ülkesinde çekildiğinin ortaya çıkmasının ardından ülkenin askeri istihbarat başkanı istifa etti.

Duque'nin BM 74. Genel Kurulunda dile getirdiği ve daha sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunduğu Venezuela'nın teröre destek verdiği iddialarına dair belgeleri içeren dosyadaki fotoğraflardan en az ikisinin Kolombiya'da çekildiğinin ortaya çıkması, ülke gündemindeki yerini koruyor.

Ülke basınındaki haberlere göre askeri istihbaratın başındaki General Oswaldo Pena Bermeo, silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) Venezuela'daki varlığının iddia edildiği söz konusu dosyadaki yanlış fotoğraflar nedeniyle sorumluluğunu kabul etti ve istifa mektubunu Duque'ye sundu.

- Kolombiya iddialarında ısrarcı

Kolombiyalı resmi otoriteler ise ELN'nin Venezuela'dan destek bulduğuna ve bu ülkedeki varlığına yönelik iddialarını sürdürüyor.