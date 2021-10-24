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Kolombiya'nın en çok aranan uyuşturucu lordu Otoniel yakalandı

24.10.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'nın en büyük suç örgütlerinden birinin lideri olan, ülkenin en çok aranan uyuşturucu lordu Otoniel yakalandı. Gerçek adı Dairo Antonio Usuga olan mafya lideri ordu, polis ve hava kuvvetlerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Kolombiya'nın en çok aranan uyuşturucu lordu Otoniel yakalandı

Kolombiya'nın en büyük suç örgütlerinden birinin lideri olan, ülkenin en çok aranan uyuşturucu lordu Otoniel yakalandı.

Gerçek adı Dairo Antonio Usuga olan mafya lideri ordu, polis ve hava kuvvetlerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Operasyona 500 askerin katıldığı ve 22 helikopterin destek verdiği açıklandı.

Otoniel hakkında bilgi verenlere Kolombiya 800 bin dolar, ABD ise 5 milyon dolar ödül vaat ediyordu.

Operasyonun ardından bir video mesaj yayınlayan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "Ülkemizdeki uyuşturucu kaçakçılığına 21. yüzyılda vurulan en büyük darbe bu oldu" dedi ve bunun yalnızca Pablo Escobar'ın 1990'lardaki çöküşüyle karşılaştırılabileceğini söyledi.

Ülkenin kuzey batısında, Panama sınırı yakınındaki Antioquia bölgesinde düzenlenen operasyonda bir polis memurunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Operasyonun devam etmesi nedeniyle bazı detaylı bilgilerin daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

50 yaşındaki mafya liderini yakalamak için son yıllarda büyük operasyonlar yapılmış fakat bunlardan bir sonuç alınamamıştı.

Kırsal bölgelerdeki güvenli evlerde saklanan Otoniel telefon kullanmayı bırakmış, yalnızca ulaklar üzerinden iletişim kurmaya başlamıştı.

El Tiempo gazetesine göre mafya liderinin yeri iki hafta önce tespit edildi.

Kardeşi öldürülünce örgütün başına geçmişti

Otoniel'in lideri olduğu suç örgütü Körfez Klanı, daha önce Usuga Klanı olan isminde değişikliğe gitmişti.

Otoniel, 10 yıl önce bu örgütün lideri haline gelmişti.

Kendisinden önce ise, 10 yıl önce bir yılbaşı partisine düzenlenen baskında polis tarafından öldürülen kardeşi örgütün başındaydı.

Kolombiya kolluk kuvvetleri bu çeteyi ülkenin en güçlü suç örgütü olarak nitelemiş, ABD ise "ağır silahlara sahip ve son derece şiddet dolu" bir örgüt olduğunu belirtmişti.

Ülkenin pek çok bölgesinde aktif olan örgütün geniş uluslararası bağlantıları da bulunuyor.

Örgüt insan ve uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra kaçak altın madenciliği yapıyor ve haraç topluyordu.

Askerler Otoniel ile hatıra fotoğrafı çektirdi

1.800 silahlı üye

Çoğu aşırı sağcı paramiliter gruplardan gelen 1.800 civarında silahlı üyesi olduğu tahmin edilen örgütün bazı üyeleri Arjantin, Peru ve İspanya gibi ülkelerde tutuklanmıştı.

Örgütün Kolombiya'dan ABD ve Rusya'ya uyuşturucu trafiğini kontrol ettiği belirtiliyor.

Otoniel'e yönetilen suçlamalar arasında uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra polis memurlarını öldürmek ve örgütünde çocukları kullanmak da var.

ABD'de de Otoniel'e karşı başlatılan hukuki süreçler var.

Bu nedenle Otoniel'in New York'ta mahkemeye çıkarılması ihtimali de bulunuyor.

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