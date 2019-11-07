- Kolombiya'nın FARC muhaliflerini bombardımanında çocuklar da ölmüş

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da muhalefet, birkaç ay önce ordunun eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen unsurlarına yönelik bombardımanda 8 çocuğun ölümünü gizlediği gerekçesiyle Savunma Bakanı Guillermo Botero'nun görevden alınmasını istedi.

Kolombiya ordusunun, ülkenin güneyindeki Caqueta yönetim bölgesine bağlı San Vicente del Caugan kenti kırsalında ağustosta FARC muhaliflerini hedef aldığı ve önemli isimlerden Gildardo Cucho'nun da öldürüldüğü hava saldırısında, 12 yaşında bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu, reşit olmayan 8 kişinin hayatını kaybettiğinin kamuoyundan gizlendiği anlaşıldı.

Resmi makamların 14 militanın öldürüldüğünü açıkladığı hava saldırısında, yaşları 12 ile 17 arasında değişen ve otoritelerin FARC'ın silah altına aldığı çocuklar olarak değerlendirdiği kişilerin ölümü ise Savunma Bakanı Botero'nun azledilmesi için Senato'da yapılan oturumda muhalif Senatör Roy Barreras'ın açıkladığı Adli Tıp raporu ile ortaya çıktı.

Barreras, rapora göre, operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısının 14 değil 15 olduğunu, bazı cesetler üzerinde yaş tespiti yapılamadığını belirtti.