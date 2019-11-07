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- Kolombiya'nın FARC muhaliflerini bombardımanında çocuklar da ölmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 00:36 | Son Güncelleme

Kolombiya güvenlik güçlerinin, eski FARC'ın barış anlaşmasını kabul etmeyen unsurlarına ağustosda düzenlediği operasyonda, militanların yanı sıra 8 çocuğun da öldüğü ortaya çıktı - Muhalefet, operasyonda eski FARC militanlarının zorla silah altına aldığı bu çocukların ölümünü sakladığı gerekçesiyle Savunma Bakanı Botero'nun azledilmesini istedi

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da muhalefet, birkaç ay önce ordunun eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen unsurlarına yönelik bombardımanda 8 çocuğun ölümünü gizlediği gerekçesiyle Savunma Bakanı Guillermo Botero'nun görevden alınmasını istedi.

Kolombiya ordusunun, ülkenin güneyindeki Caqueta yönetim bölgesine bağlı San Vicente del Caugan kenti kırsalında ağustosta FARC muhaliflerini hedef aldığı ve önemli isimlerden Gildardo Cucho'nun da öldürüldüğü hava saldırısında, 12 yaşında bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu, reşit olmayan 8 kişinin hayatını kaybettiğinin kamuoyundan gizlendiği anlaşıldı.

Resmi makamların 14 militanın öldürüldüğünü açıkladığı hava saldırısında, yaşları 12 ile 17 arasında değişen ve otoritelerin FARC'ın silah altına aldığı çocuklar olarak değerlendirdiği kişilerin ölümü ise Savunma Bakanı Botero'nun azledilmesi için Senato'da yapılan oturumda muhalif Senatör Roy Barreras'ın açıkladığı Adli Tıp raporu ile ortaya çıktı.

Barreras, rapora göre, operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısının 14 değil 15 olduğunu, bazı cesetler üzerinde yaş tespiti yapılamadığını belirtti.

Muhalefetin düşürmeyi hedeflediği Botero, ellerinde kampta yaşları 18'den küçük kişilerin bulunduğuna dair bilgi olmadığını belirterek kendini savundu.

Ülke basınındaki haberlerde ise güvenlik güçlerinin, operasyondan önce birçok kez bölgede zorla silah altına alınan çocukların varlığına dair bilgilendirildiği vurgulandı.

Kolombiya Başsavcılığının bölgedeki sözcülerinden Herner Carreno, FARC muhaliflerinin o bölgede çocukları dağa kaldırdığına yönelik şikayetlerde bulunduklarını ve konunun bilindiğini belirtti.

Carreno, öldürülen çocukların kendi rızaları ile kampta bulunmadığına, dahası ideolojik eğitimden geçirildiklerine, dolayısıyla silah taşımadıklarına işaret etti.

Botero'nun azledilmesine ilişkin oylama 13 Kasım'da Senato'da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
FARC'ın muhalifleri Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero

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