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Kolombiya'nın ilk solcu devlet başkanı Gustavo Petro oldu

20.06.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'da devlet başkanlığı seçimlerini eski gerilla hareketi mensubu solcu aday Gustavo Petro kazandı.

Kolombiya'nın ilk solcu devlet başkanı Gustavo Petro oldu

Ülkenin ilk solcu devlet başkanı Petro "Bugünden itibaren Kolombiya değişecek" sözü verdi. Kolombiya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu solcu aday Gustavo Petro kazandı. Resmi sonuçlara göre, solcu parti ve oluşumların kurduğu Tarihsel Pakt ittifakının adayı Petro oyların yüzde 50,4'ünü, rakibi sağ popülist iş insanı Rodolfo Hernandez ise oyların yüzde 47,3'ünü aldı.

Kolombiya'da devlet başkanı yardımcısı olarak da 40 yaşındaki çevre aktivisti ve feminist Francia Marquez seçildi. Marquez, bu göreve seçilen ilk siyah kadın oldu.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından başkent Bogota'da destekçilerine bir konuşma yapan Petro, ülkesinde nefret ve şiddete son vermeyi hedeflediğini söyledi. "Bugünden itibaren Kolombiya değişecek" diyen Petro, "sevgi, anlayış ve diyalog politikası" yürüteceği sözünü verdi. Ülkede yaşanacak değişikliğin "nefreti geride bırakma" olacağını ifade eden Petro, seçim sonuçlarının "iki Kolombiya" olduğunu gösterdiğini söyledi. Petro, "Kolombiya'daki çeşitliliğe rağmen, tek bir Kolombiya" olmasını istediklerini vurguladı.

Seçimi kaybeden inşaat şirketi sahibi Hernandez yenilgiyi kabul etti. Facebook hesabından yayınladığı videoda "Olması gerektiği gibi sonucu kabul ediyorum" diyen Hernandez, Petro'nun ülkeyi "yönetebilmesini ve yolsuzlukla mücadele etme sözünü tutmasını" dilediğini söyledi.

GUSTAVO PETRO KİMDİR?

62 yaşında Kolombiya'nın yeni devlet başkanı seçilen Petro, 1970'li yıllarda gerilla hareketi M-19'a katılmış, bu hareketin mensubu olması nedeniyle yaklaşık iki yıl cezaevinde tutulduktan sonra afla serbest kalmıştı. M-19 hareketi 1990'lı yıllarda siyasi bir partiye dönüşmüştü.

Silahlı mücadeleyi bırakmasının ardından aktif siyasette yer alan Petro, milletvekilliği ve senatörlük yaptı, Belçika'da diplomat olarak görev yaptı, 2012-2015 yılları arasında Bogota Belediye Başkanlığını yürüttü. Zenginler için vergilerin artırılması, açlığa karşı acil program, petrol ve doğal gazdan vazgeçilerek yenilenebilir enerjilerin desteklenmesi Petro'nun programında yer alan konular arasında bulunuyor.

Petro'nun ilk görevlerden biri iş insanları, mülk sahipleri ve ordunun sol hükümete dair endişelerini gidermek olacak. Seçimler öncesinde bu kesimlerin temsilcileri Kolombiya'nın komünizme geçeceği ve ülkede komşu Venezuela'dakine benzer gelişmelerin yaşanacağı konusunda uyarıda bulunuyordu.

Kolombiya'nın ilk solcu lideri olacak Petro, görevi, 2018 yılından beri devlet başkanı olan muhafazakâr Ivan Duque'dan devralacak. Kolombiya Anayasası'na göre, Duque yeniden aday olamıyordu.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ BÜYÜK

Halkın yaklaşık yüzde 40'ının yoksulluk içinde yaşadığı Kolombiya, Dünya Bankası verilerine göre gelir eşitsizliğin en büyük olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Ülke hâlâ sol eğilimli isyancılar ile ordu ve sağcı paramiliter güçler arasında onlarca yıl yaşanan çatışmaların olumsuz sonuçlarıyla mücadele ediyor.

AFP, AP, epd/JD, CÖ

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Anahtar Kelimeler:
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