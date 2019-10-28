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Kolombiya’ya ilk kadın belediye başkanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2019 15:54 | Son Güncelleme

Kolombiya’da başkent Bogota’yı ilk kez bir kadın yönetecek.Kolombiya’da Bogota belediye başkanlığını ilk kez bir kadın aday kazandı.

Kolombiya’da başkent Bogota’yı ilk kez bir kadın yönetecek.
Kolombiya’da Bogota belediye başkanlığını ilk kez bir kadın aday kazandı. Devlet Başkanlığından sonra en önemli makam konumundaki Bogota Belediye Başkanlığını 49 yaşındaki sol aday Claudia Lopez kazandı. Böylece ülkenin başkenti Bogota’yı ilk kez bir kadın yönetecek. Lopez oyların yüzde 35.2’sini aldı. Lopez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “sadece yaptık ve kazandık değil. Aynı zamanda tarihi de değiştiriyoruz” dedi.
Gazeteci kökenli Lopez, ülkedeki yolsuzluk karşıtı çalışmaların içinde yer alan isimlerden biri. Başkent Bogota’da destekçilerine seslenen Lopez, “Bugün kadınların günü” ifadesini kullandı. Sadece birleşerek kazanılacağını ifade eden Lopez, “Biz bunu yaptık. Birleştik, kazandık ve tarih yazdık” dedi.
Seçim Gözlem Komisyonu konuya ilişkin açıklamasında, 7 adayın öldürüldüğünü onlarca adayın saldırıya uğradığını ve ülke genelindeki en az 100 adayın tehdit mektupları aldığını açıkladı.

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