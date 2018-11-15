Kolon kanseri belirtileri ihmal edilmemeli! Kolon kanseri tedavisinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Erken teşhis ve doğru tedavi her kanser türü için önemli. Kolon kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Amgen’la Sağlıklı Buluşmalar” kapsamında Ankara’da düzenlenen toplantıda konuşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Karabulut “Kolon kanserinde farkındalık arttıkça iyileşme oranları da yükseliyor. Özellikle 50 yaşın üzerindeki bireylerin her 10 yılda bir kolonoskopi taraması yaptırması gerekiyor” dedi.

KOLON KANSERİ EN SIK GÖRÜLEN KANSERLER ARASINDA 3. SIRADA!



Türkiye’de en sık görülen kanserler arasında üçüncü sırada yer alan kolon kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Karabulut, gelişen tıbbi uygulamalar ve tanı tekniklerinin tedavide gücünü artırdığı günümüzde, pek çok kanser türünün önlenebilir hastalıklar arasına girdiğini söyledi. Kolon kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Amgen’la Sağlıklı Buluşmalar” çatısı altında Ankara’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Bülent Karabulut, kolon kanserinde en iyi erken tanı yönteminin kolonoskopi olduğunu vurguladı.