Kolon kanseri belirtileri ihmal edilmemeli! Kolon kanseri tedavisinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Erken teşhis ve doğru tedavi her kanser türü için önemli. Kolon kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Amgen’la Sağlıklı Buluşmalar” kapsamında Ankara’da düzenlenen toplantıda konuşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Karabulut “Kolon kanserinde farkındalık arttıkça iyileşme oranları da yükseliyor. Özellikle 50 yaşın üzerindeki bireylerin her 10 yılda bir kolonoskopi taraması yaptırması gerekiyor” dedi.

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ CİDDİYE ALINMALI



Kolon kanserinde farkındalık arttıkça iyileşme oranlarının da yükseldiğini dile getiren Bülent Karabulut, “Belirtilerin ciddiye alınması, kontrollerin ihmal edilmemesi ve yaşam tarzında yapılan değişiklikler kolon kanseri riskini azaltıyor. Türkiye’de bireyler doktora başvurmakta geç kalıyor. Erken teşhis ve doğru tedavi uygulamaları her kanser türünde önemli. Kontroller ihmal edilmemeli” diye konuştu. Özellikle ailesinde kolon kanseri olanların, risk faktörlerini taşıyanların ve 50 yaşını geçmiş kişilerin kolonoskopi yaptırmaları gerektiğini belirten Karabulut şöyle konuştu: “Kolon kanseri herhangi bir yaşta ortaya çıkabileceği gibi hastaların yüzde 90’ından fazlasında 50 yaşın üzerinde ortaya çıkıyor. Bu yaştan sonra risk, her 10 yılda 2’ye katlanıyor. Bu sebeple 50 yaşın üzerinde mutlaka yılda 1 kez “dışkıda gizli kan tayini” testi; her 10 yılda bir kolonoskopi taraması yaptırılmasını öneriyoruz. Yüksek risk taşıyan bireylerin ise 2 yılda bir kolonoskopi yaptırması gerekiyor.” Sigara, alkol, hareketsiz yaşam, şişmanlık ve yetersiz lifli gıda tüketiminin kolon kanseri riskini artıran sebeplerin başında geldiğini vurgulayan Bülent Karabulut, ayrıca, obezite ve diyabetin de kolon kanseri ile bağlantılı hastalıklar olduğunu söyledi.