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Kolon kanseri belirtileri ihmal edilmemeli! Kolon kanseri tedavisinde erken teşhis hayat kurtarıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.11.2018 14:59 | Son Güncelleme

Her kanser türü için olduğu gibi kolon kanseri için de erken teşhis ve doğru tedavi büyük önem taşıyor. Bu nedenle farkındalığın artırılmasıyla kolon kanseri tedavisinde elde edilen başarının artacağı tahmin ediliyor. Kolon kanserinin en sık görülen kanser türlerinde üçüncü sırada olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Karabulut, kolon kanseri belirtilerinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Kolon kanseri belirtileri ihmal edilmemeli! Kolon kanseri tedavisinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Erken teşhis ve doğru tedavi her kanser türü için önemli. Kolon kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Amgen’la Sağlıklı Buluşmalar” kapsamında Ankara’da düzenlenen toplantıda konuşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Karabulut “Kolon kanserinde farkındalık arttıkça iyileşme oranları da yükseliyor. Özellikle 50 yaşın üzerindeki bireylerin her 10 yılda bir kolonoskopi taraması yaptırması gerekiyor” dedi.

KOLON KANSERİ EN SIK GÖRÜLEN KANSERLER ARASINDA 3. SIRADA!

Türkiye’de en sık görülen kanserler arasında üçüncü sırada yer alan kolon kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Karabulut, gelişen tıbbi uygulamalar ve tanı tekniklerinin tedavide gücünü artırdığı günümüzde, pek çok kanser türünün önlenebilir hastalıklar arasına girdiğini söyledi. Kolon kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Amgen’la Sağlıklı Buluşmalar” çatısı altında Ankara’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Bülent Karabulut, kolon kanserinde en iyi erken tanı yönteminin kolonoskopi olduğunu vurguladı.

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ CİDDİYE ALINMALI

Kolon kanserinde farkındalık arttıkça iyileşme oranlarının da yükseldiğini dile getiren Bülent Karabulut, “Belirtilerin ciddiye alınması, kontrollerin ihmal edilmemesi ve yaşam tarzında yapılan değişiklikler kolon kanseri riskini azaltıyor. Türkiye’de bireyler doktora başvurmakta geç kalıyor. Erken teşhis ve doğru tedavi uygulamaları her kanser türünde önemli. Kontroller ihmal edilmemeli” diye konuştu. Özellikle ailesinde kolon kanseri olanların, risk faktörlerini taşıyanların ve 50 yaşını geçmiş kişilerin kolonoskopi yaptırmaları gerektiğini belirten Karabulut şöyle konuştu: “Kolon kanseri herhangi bir yaşta ortaya çıkabileceği gibi hastaların yüzde 90’ından fazlasında 50 yaşın üzerinde ortaya çıkıyor. Bu yaştan sonra risk, her 10 yılda 2’ye katlanıyor. Bu sebeple 50 yaşın üzerinde mutlaka yılda 1 kez “dışkıda gizli kan tayini” testi; her 10 yılda bir kolonoskopi taraması yaptırılmasını öneriyoruz. Yüksek risk taşıyan bireylerin ise 2 yılda bir kolonoskopi yaptırması gerekiyor.” Sigara, alkol, hareketsiz yaşam, şişmanlık ve yetersiz lifli gıda tüketiminin kolon kanseri riskini artıran sebeplerin başında geldiğini vurgulayan Bülent Karabulut, ayrıca, obezite ve diyabetin de kolon kanseri ile bağlantılı hastalıklar olduğunu söyledi.

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kolon kanseri kanser

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