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Kolon kanseri belirtileri nelerdir? Kolon kanseri tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
31.05.2024 22:14
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Kolon kanseri kalın bağırsak veya rektumda başlayan bir kanser türüdür. Erken teşhis edilmediğinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Peki, kolon kanseri belirtileri nelerdir? Kolon kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Kolon kanseri belirtileri nelerdir? Kolon kanseri tedavisi

İçindekiler

  • Kolon kanseri nedir?
  • Kolon kanseri belirtileri nelerdir?
  • Kolon kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Kolon kanseri dünya genelinde yaygın olarak görülen bir kanser türüdür ve erken teşhis edilmediğinde ölümcül olabilir. Yaş, genetik yatkınlık, yetersiz beslenme, obezite, sigara içme, alkol tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzı gibi faktörler kolon kanseri riskini artırabilir. Ayrıca, ailede kolon kanseri öyküsü, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi durumlar da risk faktörleri arasında yer alır. Kolon kanseri erken evrelerinde genellikle semptomlar vermez, ancak ilerleyen evrelerde belirtiler ortaya çıkabilir.

Kolon kanseri nedir?

Kolon kanseri, kolon veya rektumda (kalın bağırsakta) başlayan kötü huylu bir tümördür. Kolon kanseri, sağlıklı hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyüyüp çoğalmasıyla oluşur. İlk başta semptomsuz olabilir, ancak ilerledikçe dışkıda kan, karın ağrısı, kilo kaybı, kabızlık veya ishal gibi semptomlar görülebilir. Erken teşhis ve tedavi ile kolon kanseri genellikle başarıyla tedavi edilebilir.

Kolon kanseri belirtileri nelerdir?

Kolon kanseri, kolon veya rektumda (kalın bağırsak) anormal hücre büyümesiyle oluşan bir hastalıktır. Genellikle polipler şeklinde başlar ve zamanla kanserleşebilir. Kolon kanseri belirtileri ilk evrede kendisini göstermeyebilir. Kolon kanseri nasıl belirti verir sorusunun yanıtı şöyledir:

  • Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik
  • Dışkıda kan veya mukus
  • Karın ağrısı
  • Kramp
  • Şişkinlik
  • Kilo kaybı
  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Demir eksikliği anemisi
  • Dışkıda daralma
  • Karında kütle veya vşişlik
  • Bulantı ve kusma
  • Rektal kanama

Kolon kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Kolon kanseri tedavisi hastalığın seyrine ve evresine göre değişir. Ancak genel olarak kolon kanseri tedavisinde şu yöntemler uygulanır:

  • Cerrahi Müdahale (Kolektomi): Kanserli bölüm ve çevre dokuların çıkarılması.
  • Anastomoz: Bağırsak uçlarının birbirine dikilmesi.
  • Lenf Düğümü Diseksiyonu: Lenf düğümlerinin çıkarılması.
  • Kemoterapi: Ameliyattan önce veya sonra tümör hücrelerini öldürmek için ilaç verilmesi.
  • Hedefe Yönelik Tedavi: Kanser hücrelerindeki moleküler değişiklikleri hedef alan ilaç kullanımı.
  • İmmünoterapi: Bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini yok etmesi için aktive edilmesi.
  • Radyoterapi: Kanser metastazları veya belirli durumlarda ışın tedavisi uygulanması.
  • Destekleyici Tedaviler: Yan etkileri kontrol altına almak ve yaşam kalitesini artırmak için ilaçlar ve tedaviler.
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kolon kanseri
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