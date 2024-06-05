Kolon kanseri belirtileri nelerdir? Kolon kanseri tedavisi

Kolon kanseri dünya genelinde yaygın olarak görülen bir kanser türüdür ve erken teşhis edilmediğinde ölümcül olabilir. Yaş, genetik yatkınlık, yetersiz beslenme, obezite, sigara içme, alkol tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzı gibi faktörler kolon kanseri riskini artırabilir. Ayrıca, ailede kolon kanseri öyküsü, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi durumlar da risk faktörleri arasında yer alır. Kolon kanseri erken evrelerinde genellikle semptomlar vermez, ancak ilerleyen evrelerde belirtiler ortaya çıkabilir.

Kolon kanseri nedir?

Kolon kanseri, kolon veya rektumda (kalın bağırsakta) başlayan kötü huylu bir tümördür. Kolon kanseri, sağlıklı hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyüyüp çoğalmasıyla oluşur. İlk başta semptomsuz olabilir, ancak ilerledikçe dışkıda kan, karın ağrısı, kilo kaybı, kabızlık veya ishal gibi semptomlar görülebilir. Erken teşhis ve tedavi ile kolon kanseri genellikle başarıyla tedavi edilebilir.

Kolon kanseri belirtileri nelerdir?

Kolon kanseri, kolon veya rektumda (kalın bağırsak) anormal hücre büyümesiyle oluşan bir hastalıktır. Genellikle polipler şeklinde başlar ve zamanla kanserleşebilir. Kolon kanseri belirtileri ilk evrede kendisini göstermeyebilir. Kolon kanseri nasıl belirti verir sorusunun yanıtı şöyledir:

Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik

Dışkıda kan veya mukus

Karın ağrısı

Kramp

Şişkinlik

Kilo kaybı

Yorgunluk ve halsizlik

Demir eksikliği anemisi

Dışkıda daralma

Karında kütle veya vşişlik

Bulantı ve kusma

Rektal kanama

Kolon kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Kolon kanseri tedavisi hastalığın seyrine ve evresine göre değişir. Ancak genel olarak kolon kanseri tedavisinde şu yöntemler uygulanır:

Cerrahi Müdahale (Kolektomi): Kanserli bölüm ve çevre dokuların çıkarılması.

Kanserli bölüm ve çevre dokuların çıkarılması. Anastomoz: Bağırsak uçlarının birbirine dikilmesi.

Bağırsak uçlarının birbirine dikilmesi. Lenf Düğümü Diseksiyonu: Lenf düğümlerinin çıkarılması.

Lenf düğümlerinin çıkarılması. Kemoterapi: Ameliyattan önce veya sonra tümör hücrelerini öldürmek için ilaç verilmesi.

Ameliyattan önce veya sonra tümör hücrelerini öldürmek için ilaç verilmesi. Hedefe Yönelik Tedavi: Kanser hücrelerindeki moleküler değişiklikleri hedef alan ilaç kullanımı.

Kanser hücrelerindeki moleküler değişiklikleri hedef alan ilaç kullanımı. İmmünoterapi: Bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini yok etmesi için aktive edilmesi.

Bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini yok etmesi için aktive edilmesi. Radyoterapi: Kanser metastazları veya belirli durumlarda ışın tedavisi uygulanması.

Kanser metastazları veya belirli durumlarda ışın tedavisi uygulanması. Destekleyici Tedaviler: Yan etkileri kontrol altına almak ve yaşam kalitesini artırmak için ilaçlar ve tedaviler.





