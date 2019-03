Kolon kanseri için uzmanından 'kırmızı et' uyarısı

Kolon kanseri genelde 50-70 yaş aralığında görülüyor. Hastalık genetik yatkınlık gösterdiği için ailede bu kansere yakalanan kişiler varsa yakınlarında daha erken yaşta ortaya çıkma riski yüksek. 1 - 31 Mart Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle hastalığa dikkat çeken VM Medical Park Pendik Hastanesi Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Samet Yardımcı, "50 yaşını geçmiş kişilerin mutlaka test yaptırması gerekiyor. Haftada yarım kilodan fazla kırmızı et yemeyin. Sofranızdan enginar, bamya, kuru incir ve armudu eksik etmeyin" dedi.

Kilo kaybı: Diyet ve egzersiz yapmadan, istemsiz olarak gelişen kilo kaybı sadece kalın bağırsak kanseri için değil, birçok kanser türü için önemli bir belirti olabilir."

YAĞLI YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Beslenme alışkanlıklarının kolon kanseri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Samet Yardımcı, "Katkı maddeleri içeren hayvansal yağları, ayrıca mısır ve ayçiçeği yağını yoğun olarak kullanan insanlarda kolon kanseri daha sık görülmektedir. Diyetteki yağ oranını düşürmeyi öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

HAFTADA YARIM KİLODAN FAZLA KIRMIZI ET TÜKETMEYİN

Yeme alışkanlıklarına dikkat çeken Doç. Dr. Yardımcı, "Kırmızı et bazı araştırmalar sonucu tehlikeli bulundu ama burada kırmızı eti tamamen kesmeyi tabii ki önermiyoruz ama haftada yarım kilodan fazla tüketmek zararlı. Bir de içinde katkı maddeleri içeren salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş et ürünleri taze ete göre her zaman daha tehlikeli. Lifli gıdaların kolon kanserine karşı koruyucu özellikleri var. Yüksek lif içeren meyvelerden kuru incir, avokado, armudu; yüksek lif içeren sebzelerden de bezelye, enginar ve bamyayı öneriyoruz. Mercimek, nohut ve ceviz de yüksek lif ve protein içerir ve kolon kanserinden koruyucu özellik taşırlar" dedi.