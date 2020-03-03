Kolon kanseri nedenleri arasında batı tarzı diyet de yer alıyor!

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Onkoloji Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Öncel, 3 Mart Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Günü kapsamında kolorektal kansere ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Öncel, kalın bağırsak kanserinin sıkça karşılaşılan ölümcül bir hastalık olduğuna dikkati çekerek “Gerek ülkemizde ve gerekse gelişmiş toplumlarda en sık görülen ilk 4 kanser arasında kalın bağırsak kanseri bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 1.5 milyon insan kalın bağırsak kanserine yakalanıyor” dedi.

"50 YAŞINDAN İTİBAREN TARAMA YAPTIRIN"

Düzenli taramalarla kolon kanserinin önlenebileceğini belirten Prof. Dr. Öncel, şunları söyledi: “Kalın bağırsak kanseri dünyada ve ülkemizde tarama yapılması önerilen 3 kanserden bir tanesi. Yani kadınlara nasıl ki 40 yaşından itibaren mamografi çektirmelerini öneriyorsak, hiçbir şikayeti olmasa dahi 50 yaşına gelen herkese yılda bir defa gaitada gizli kan testi ve 5-10 yılda bir kolonoskopi yapılmasını öneriyoruz. Böylece polip adı verilen bu prekanseröz lezyonları saptamak ve ortadan kaldırmak mümkün olabiliyor. Tabii ki o kimsenin de kanser olma olasılığı da çok azalmış oluyor. Ayrıca yaşam şeklimizde yapacağımız ufak rötuşlarla kalın bağırsak kanseri olma ihtimalimizi azaltabiliriz”