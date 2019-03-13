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Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2019 18:28 | Son Güncelleme

Kolon kanserinin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu bildirildi.Bursa’da Özel Hayat Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve “Kolonoskopi Hayat Kurtarır” adlı konferans vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık

Kolon kanserinin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu bildirildi.
Bursa’da Özel Hayat Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve “Kolonoskopi Hayat Kurtarır” adlı konferans vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kolon kanseri farkındalık ayı münasebetiyle vatandaşları bilgilendirmek için tertiplenen toplantı canlı müzik eşliğinde başladı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin, kolon kanserinin medikal yönü, kanser olmadan önce alınabilecek tedbirler, hastalıktan korunmanın yolları ve kansere yakalananların erken teşhis ve tedavisi hakkında konuştu. Diyetisyen Ezgi Yaşar ise, kolon kanserinden korunmada beslenmenin önemi hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Programın sonunda katılanların merak ettikleri sorular cevaplandırıldı.
Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, “Mart ayı, kolon kanseri farkındalık ayıdır. Hayat Hastanesi sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde bu yönde birçok faaliyetler düzenledi. Konferanslar, taramalar gerçekleştirdi. Vatandaşlarımıza ücretsiz ve indirimli kampanyalar tertip etti. Bu konuyu tanıtmak ve insanımızı bilgilendirmek için bugün tanıtım toplantısı gerçekleştirdik. Vatandaşlar hem müzikli, hem anlatımlı bu toplantıya büyük ilgi gösterdi. Buna benzer sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecektir” dedi.
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin ise, “Kolon kanseri konusunda halkı bilgilendirmek, dikkatini çekebilmek için bir toplantı düzenledik. Kolon kanserinin önlenebilir, tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu anlattık” dedi.
Programa katılanlara ikramlar yapılırken, kolon kanserini temsilen koyu mavi kurdele dağıtıldı.

Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık

Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık

Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık

Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık

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