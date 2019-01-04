Kolon kanseri tedavisi ve rektum kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Kolon kanseri tedavisinde belli bazı durumlar dışında sıkça kullanılan bir yöntem değildir. Adjuvan (ameliyat sonrası koruyucu) veya neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) tedavi uygulamalarında kemoterapi ile birlikte kullanılması söz konusudur. Ancak, çoğu zaman yalnız kemoterapi uygulaması daha yaygındır.

Kolon kanserinin yönetiminde ve tedavisinde kullanılan birkaç farklı cerrahi müdahale yöntemi vardır. Kanserin büyüklüğü ve yayılım alanı, hangi yöntemin uygulanacağını bize gösterir.

Kanserin evresine ve testlerden elde edilen sonuçlara göre, her hasta için özel, kişiye özgü kolon kanseri tedavisi belirlenir. Tedavi ameliyat, kemoterapi, hedefe yönelik tedavi ve/veya radyoterapi içerebilir.

IV. evre hastalarda palyatif tedavi (sağkalım sürelerini uzatmak ve yaşam kalitesini artırmak) amacıyla

ÖZELLİKLİ BİR KONU: REKTUM KANSERİ

Rektum kanseri, kolon kanserine yakın özellik göstermekle birlikte, kolon kanseri tedavisinden farklı olarak tümör bağırsak katlarının tamamını tutmuş ve/veya komşu lenf bezlerine sirayet etmiş ise ameliyat sonrası bölgesel olarak daha yüksek yineleme (nüks) ihtimali taşır. Bunun nedeni kalın bağırsakta olduğu gibi seroza adında dış yüzeyini saran zar yapısının olmaması ve lenfatik akımın kolondan çok daha zengin olması nedeniyledir.

Ayrıca, rektum orta-alt bölgeye yerleşmiş bir tümöre yapılacak ameliyat ile hasta makatını kaybetme ve yaşam boyu torba (kolostomi) ile kalma riski ile karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle, bu grup hastalarda cerrahi öncesi rektum kanserine yönelik uygulanacak radyoterapi ve kemoterapi ile makatlarını koruma oranları artabileceği gibi kolostomi ile yaşama ihtimalleri azalacak ayrıca cerrahi öncesi aldıkları radyoterapi ile cerrahi sonrası alacakları radyoterapinin artan yan etkisine maruz kalmayacaklardır.