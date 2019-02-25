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Kolon kanserinden ölen polis eşe son dokunuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 15:19 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de yakalandığı kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Hülya Özdemir (35), ailesi ve meslektaşları tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de yakalandığı kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Hülya Özdemir (35), ailesi ve meslektaşları tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Özdemir'in kendisi gibi polis memuru olan eşi İsmail Özdemir (36), eşine, tabutuna son kez dokunarak, veda etti. Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Hülya Özdemir, kolon kanseri tedavisi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, dün hayatını kaybetti. Eşi de kendisi gibi polis olan Özdemir için bugün İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Törene acılı eş İsmail Özdemir ve aile üyeleri ile 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, çok sayıda kaymakam, emniyet müdür yardımcısı ve polis memuru katıldı. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, yaptığı konuşmada Özdemir'in emniyet teşkilatına gönül verdiğini belirterek, "Büyük bir samimiyetle, gayretle ve disiplinle çalıştı. Ancak hastalık yakasını bırakmadı. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Eşi, değerli polis memuru kardeşime de sabırlar diliyorum" dedi. Eşi ile meslektaşları gözyaşlarına boğulurken, Hülya Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, okunan duaların ardından tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Bu sırada İsmail Özdemir, eşinin tabutuna son kez dokunarak, veda etti. Hülya Özdemir, Fetih Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Servergazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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