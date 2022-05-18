Kolon kanserini önlüyor! Faydalarından birçok kişinin haberi bile yok...

Arılar yavrularını beslemek için doğadan polen toplar ve petek gözlerine depolar. Perga, arıların petek gözlerine depolarken kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş ve olgunlaşmış halidir. Faydaları ise inanılmaz...

ARI EKMEĞİNİN YARARLARI

Arı ekmeğinin, doktor kontrolünde tüketildiği takdirde insan vücuduna çok sayıda faydası bulunuyor. Kendi bünyesinden salgıları kattıktan sonra bekleyen ve olgunlaşan polen, ancak arı ekmeğine dönüştükten sonra yavruların beslenmesinde kullanılıyor.

Uzman isimler arı ekmeğinin içeriğindeki yüksek oranda asetil-kolin ile tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olacağını ifade ediyor. Ayrıca arı ekmeği bedensel ve zihinsel gücü artırmaya yardımcı olduğu gibi antiseptik ve mikrop öldürücüdür.

Diş eti kanamalarına karşı korur, yetersiz bağışıklık sistemini de kısa sürede güçlendirir. Ayrıca bağırsak sağlığına da iyi gelir ve kolon kanserinin önlenmesine fayda sağlar.



