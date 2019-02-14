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Kolon kanserini sevgiyle yendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 16:11 | Son Güncelleme

İzmir'de 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki kanser hastalarını ziyaret eden Kolostomili ve Ostomililer Derneği üyeleri, hastalığın tedavisinde en iyi ilacın moral olduğunu hatırlatarak tüm hastane çalışanlarına ve hastalara çiçek verdi.

Nevra UÇKAÇ - Tekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA) İzmir'de 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki kanser hastalarını ziyaret eden Kolostomili ve Ostomililer Derneği üyeleri, hastalığın tedavisinde en iyi ilacın moral olduğunu hatırlatarak tüm hastane çalışanlarına ve hastalara çiçek verdi. İzmir'de 16 yıl önce kolon kanseriyle tanışan ve kalıcı stoma torbasıyla (vucüt dışında sindirim sistemini tamamlayan torba) yaşamaya başlayan Talat Cankıymaz (48), 5 yıl önce Kolostomili ve Ostomililer Derneği üyeleri ile birlikte 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle hasta ziyareti yaptı. Kolon kanserini yenen eşi Filiz Cankıymaz'ın (43) da eşlik ettiği ziyarette Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve dernek üyeleri de hazır bulundu. Kaymakam genel ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İyi ki de gelmişiz. Talat Bey 17 yıldır kolon kanseri ama bizden daha enerjik. Hastalarımıza çok moral olduk. Talat Bey ve eşinin tüm Türkiye'ye örnek olabileceğini düşünüyorum dedi. 2013 yılında kurduğu Kolostomili ve Ostomililer Derneği'ni kuran Talat Cankıymaz, her yıl 14 Şubat'ta bu ziyareti yaptıklarını söyleyerek Biz damdan düşenin halinden ancak damdan düşen anlar, diyoruz. Onların yaşadıklarını ben çok yaşadım. Hallerinden anladığımız için onlara moral vermek istedik. Mutlu olduklarını sanıyorum. Onlara 'En iyi ilacın moral olduğunu unutmayın' dedik. 'Moralinizi bozmayın hayat herşeye rağmen yaşamaya değer' diyerek onlara çiçek verdik dedi. Filiz Cankıymaz da bu anlamlı günün tüm hastalar için önemli olduğunu söyleyerek Sevgiyle aşkla, mutlulukla bu hastalığı yenebiliriz. Hedefe mutlulukla yürüsünler. Aşk en güzel ilaç diye konuştu. 'YEDİKLERİMİZE DİKKAT ETMELİYİZ' 6 yıl önce kolon kanseri ile tanışan Fahrettin Varol (70) da 1.5 yıl süren tedavi sürecinde ameliyatın ardından kemoterapi ve radyoterapi aldığını anlattı. Artık bitkisel beslendiğini ve asla sosis, sucuk, salam gibi konsantre ürünler tüketmediğini belirten Varol şunları söyledi Stomalı olmak problem değil. Sıkıştığımız zaman tuvalet aramıyoruz ve tuvalet parası vermiyoruz. Buradaki dostlarımıza moral vermeye geldik. Herkesin bilinçli olması lazım. Yediklerimize dikkat etmeliyiz. Kansere sebep olan asitli yiyecek ve içeceklerden uzak duralım. Dernek olarak yaptığımız çalışmalarda bunları anlatıyoruz. Herkese sağlık dileriz, sevgililer gününüz kutlu olsun. 'YILLARCA KENDİMİ EVE HAPSETTİM' 63 yaşında olmasına ve 10 yıldır kolon kanseriyle mücadele etmesine rağmen hayata pozitif baktığını belirten dernek üyelerinden Neşe Büyükdoğan ise şunları anlattı 1997'de kardeşimi kaybettim ve 25 gün sonra kanser olduğumu öğrendim. Takipli hastayım. Stomayla yaşamak sürekli onu düşündüğünüzde çok zor. Ben yıllarca kendimi eve hapsetmiştim. Evin dışına çıkınca gayta kaçırırım diye korkuyordum. Artık lavabo aramaktansa kapı arkasında bile torba değiştirebiliyorum. Ben yaşıma göre deli doluyum. Yazın stomanın üzerine resimler çizip sallaya sallaya dolaşıyorum. Biz ikinci yaşamı yakaladık. Bize her gün sevgililer günü. İnsanı, doğayı, kediyi, köpeği çok seviyoruz. Genç hastalar biraz daha hassas. Onları motive etmeye çalışıyoruz. Bak benim torbam seninkinden güzel deyince büyük şaşkınlık yaşıyorlar.

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