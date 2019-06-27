Koloni halinde yaşıyorlar! Görebilmek için 2bin 300 rakımlık tepeye çıkıyorlar

"Kahramanmaraş’ın uğurlu tepesindeyiz. Uludaz’dan herkese selam gönderiyoruz. Bu yıl KADAK ekibi ve muhtarlığımız işbirliğinde 11. Şenliğimizi yapıyoruz. Yurdun çeşitli bölgelerinden 80-100 kişilik guruplarla geldik. Araçları bu bölgeye çıkarmadık böceklere herhangi bir zarar gelmemesi için. Bir sürede yürüdükten sonra bölgeye ulaşılabiliyor. Bulutların üzerinde olan bu bölge Kahramanmaraş’ın en güzel yerlerinden bir tanesidir. Özellikle Mayıs ve Haziran ayında böcekler tüm dünyaya yayılıyor." (İHA)