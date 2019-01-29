Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Nasıl ki 40 yaşını geçen kadınların mutlaka mamografi yaptırması gerekiyorsa 50 yaşını geçen herkesin, hiçbir şikayeti olmasa dahi muhakkak kolonoskopi yaptırması gerektirdiğini söyleyen Acıbadem Adana Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Türker Egesel, kolonoskopi ile ilgili merak edilenleri anlattı.

DAHA KONFORLU İŞLEM, DAHA DETAYLI GÖRÜNTÜLEME



Egesel, ilk duyulduğunda ürkütücü bir işlem gibi gelse de kolonoskopinin artık çok daha konforlu şartlarla yapılan incelemeyle bağırsaklardaki rahatsızlıkların kesin teşhisi açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.

Ucunda ışık bulunan, esnek bir alet aracılığı ile yapılan kolonoskopi işleminin son teknolojik gelişmeler sayesinde kısa süreli anesteziyle, patolojik ön tanıya bile imkan tanıyan oldukça detaylı görüntüler sağladığının altını Çizen Dr. Egesel, “Hastanın yaşına ve rahatsızlığına bağlı olarak erişkin gastroenteroloğu, pediatrik gastroenterolog, formal eğitim almış iç hastalıkları uzmanı veya genel cerrahi uzmanı tarafından yapılabilen ve ortalama 10 ila 20 dakika süren kolonoskopi işleminin başarıya ulaşması için öncelikle bağırsaklarda iyi bir temizlik süreci şart” diye konuştu.