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Kolonoskopi nedir ve nasıl yapılır? Kolonoskopi ne kadar sürer?

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
04.10.2024 14:04
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Kolonoskopi, kalın bağırsak (kolon) ve rektumun iç yapısını incelemek amacıyla gerçekleştirilen tıbbi bir işlemdir. Bu işlem yapılmadan önce bağırsakların temizlenmesi için özel diyet ve laksatif kullanılır. Kolonoskop, rektumdan sokulan ince bir tüp olup, ucunda kamera bulunur ve doktor bu cihazla bağırsakları görüntüler.

Kolonoskopi nedir ve nasıl yapılır? Kolonoskopi ne kadar sürer?

İçindekiler

  • Kolonoskopi nedir?
  • Kolonoskopi nasıl yapılır?
  • Kolonoskopi ne kadar sürer?

Kalın bağırsak ve rektumun iç yapısını incelemek amacıyla yapılan kolonoskopi, özellikle 50 yaş ve üzerindeki bireyler için kolon kanseri taraması açısından önemlidir. Kolonoskopi, bağırsak hastalıklarını teşhis etmek veya tümörleri kontrol etmek ve bazı durumlarda biyopsi almak için kullanılır. İşlem, rektumdan sokulan ince esnek bir tüp olan kolonoskop ile gerçekleştirilir. Kolonoskopun ucunda bir kamera bulunur. Bu sayede doktor, bağırsakların içini görüntüleyerek polipleri, tümörleri veya iltihaplanma gibi anormallikleri tespit eder.

Kolonoskopi nedir?

Kolonoskopi, kalın bağırsak ve rektumun incelenmesi için kullanılan önemli bir tanı aracıdır. Genellikle ince bir tüp olan kolonoskop aracılığıyla gerçekleştirilir. Kolonoskop, ucunda bir kamera bulunan bir cihazdır ve anestezi altında veya lokal anestezi ile uygulanır. Kolonoskopi, bağırsak hastalıklarını teşhis etmek polipleri veya tümörleri kontrol etmek ve bazı durumlarda biyopsi almak için yapılır. İşlem öncesinde bağırsakların temizlenmesi için özel bir diyet ve ilaç kullanımı gerekir.

Kolonoskopi nasıl yapılır?

Bağırsakların iç yapısını incelemek için uygulanan kolonoskopi, öncelikle bağırsakların temizlenmesiyle başlar. Hastalar, işlemden önce belirli bir diyet ve laksatif kullanır. İşlem günü hasta, genellikle hafif sedasyon alarak hazırlanır. Doktor, kolonoskopu rektumdan dikkatlice yerleştirir ve bağırsak boyunca ilerletir, bu sırada kamera sayesinde bağırsakların görüntülerini alır. Anormal bulgular tespit edilirse biyopsi almak için özel aletler de kullanılır.

Kolonoskopi ne kadar sürer?

Kolonoskopi işlemi çoğunlukla 30 dakika ile 1 saat arasında tamamlanır. Ancak hazırlık süreci ve hastanın gözlem altında tutulma süresi eklendiğinde birkaç saat sürebilir. İşlemin süresi, doktorun bulgularına ve gerekli biyopsi alımına bağlı olarak değişebilir. İşlem sonrasında hastaların genellikle birkaç saat gözlem altında tutulması gerekir. Bu süre sedasyonun etkisinin geçmesi ve olası yan etkilerin izlenmesi amacıyla önemlidir. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında kolonoskopi randevusu alırken dikkatli planlama yapmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
bağırsak
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