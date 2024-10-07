Kolonoskopi öncesi ve sonrası ne yenir? Kolonoskopi öncesi ve sonrası beslenme

Kolonoskopi işleminden önce ve sonra beslenmeye dikkat edilmelidir. Bu durum işlemin gidişatı için oldukça önemlidir. İşlem öncesinde düşük lifli gıdalar tercih edilmelidir. İşlemden sonra da bağırsakların hassas olacağından hafif ve sindirimi kolay gıdalar ile beslenilmelidir.
Kolonoskopiden birkaç gün önce özellikle lif oranı düşük yiyecekler tercih edilmelidir. Lifli gıdalar bağırsak hareketlerini artırarak görüntüleme kalitesini olumsuz etkileyebilir. İdeal olarak sindirimi kolay, bağırsaklarda kalıntı bırakmayan yiyecekler tüketilmelidir. Kolonoskopi öncesi beslenme sürecinde bunlara dikkat edilmelidir:
Ayrıca, doktor tarafından verilen bağırsak temizleyici ilaçlar mutlaka talimatlara uygun olarak alınmalıdır. Bu ilaçlar bağırsakları boşaltmaya yardımcı olur, böylece kolonoskopi işlemi sırasında doktorun bağırsakları net bir şekilde görmesini sağlar. Kolonoskopi diyeti yapılarak işlemin kolaylaşması sağlanır.
İşlemden sonra bağırsaklar hassas olabileceğinden yavaş yavaş normal beslenmeye geçilmelidir. İlk gün hafif ve sindirimi kolay gıdalar tercih edilmelidir. Kolonoskopi sonrası beslenme sırasında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
Bol sıvı tüketimi ve hafif dengeli beslenme kolonoskopi sonrası iyileşmeyi hızlandıracaktır.