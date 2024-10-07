Kolonoskopi öncesi ve sonrası ne yenir? Kolonoskopi öncesi ve sonrası beslenme

Kolonoskopi işleminden önce ve sonra beslenmeye dikkat edilmelidir. Bu durum işlemin gidişatı için oldukça önemlidir. İşlem öncesinde düşük lifli gıdalar tercih edilmelidir. İşlemden sonra da bağırsakların hassas olacağından hafif ve sindirimi kolay gıdalar ile beslenilmelidir.

Kolonoskopi öncesi ne yenir?

Kolonoskopiden birkaç gün önce özellikle lif oranı düşük yiyecekler tercih edilmelidir. Lifli gıdalar bağırsak hareketlerini artırarak görüntüleme kalitesini olumsuz etkileyebilir. İdeal olarak sindirimi kolay, bağırsaklarda kalıntı bırakmayan yiyecekler tüketilmelidir. Kolonoskopi öncesi beslenme sürecinde bunlara dikkat edilmelidir:

İşlemden 2-3 gün önce beyaz ekmek, pirinç, haşlanmış patates, tavuk gibi hafif ve az lifli yiyecekler önerilir.

İşlemden 1 gün önce genellikle sıvı diyet önerilir. Berrak çorbalar, elma suyu gibi şeffaf sıvılar, jelatin ve sade sıvılar tüketilebilir.

İşlemden 12-24 saat önce katı gıdalar tamamen kesilir ve sadece berrak sıvılar içilir. Su, bitki çayları, şeffaf et suları, sade meyve suları gibi sıvılar önerilir.

Ayrıca, doktor tarafından verilen bağırsak temizleyici ilaçlar mutlaka talimatlara uygun olarak alınmalıdır. Bu ilaçlar bağırsakları boşaltmaya yardımcı olur, böylece kolonoskopi işlemi sırasında doktorun bağırsakları net bir şekilde görmesini sağlar. Kolonoskopi diyeti yapılarak işlemin kolaylaşması sağlanır.

Kolonoskopi sonrası ne yenir?

İşlemden sonra bağırsaklar hassas olabileceğinden yavaş yavaş normal beslenmeye geçilmelidir. İlk gün hafif ve sindirimi kolay gıdalar tercih edilmelidir. Kolonoskopi sonrası beslenme sırasında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

İşlem sonrası ilk birkaç saat genellikle sadece sıvılar alınır.

İlk gün haşlanmış sebzeler, beyaz pirinç, patates püresi, tavuk ya da balık gibi yumuşak ve hafif yiyecekler önerilir.

Sonraki günler mideniz ve bağırsaklarınız toparlandıkça yavaş yavaş normal beslenme düzeninize dönebilirsiniz. Ancak özellikle lifli gıdalar, kırmızı et, çiğ sebzeler gibi ağır yiyecekler bir süre daha dikkatli tüketilmelidir.

Bol sıvı tüketimi ve hafif dengeli beslenme kolonoskopi sonrası iyileşmeyi hızlandıracaktır.