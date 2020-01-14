“Kolonoskopi yaptırırken hijyen çok önemli”

İSTANBUL, (DHA) KOLON kanserinin teşhis edilmesinde önemli bir yer tutan kolonoskopi işlemi 50 yaşından sonra herhangi bir şikâyeti olmasa dahi öneriliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Fatih Ensaroğlu bu işlemde hijyenin önemine dikkat çekerken “Kolonoskopi işleminde hijyen önemlidir. İşlemin yapıldığı cihazların uygun dezenfektan kullanılarak yıkanması şarttır. Aksi halde bazı hastalıklar bulaşabilir” diyerek uyarılarda bulundu.

“50 YAŞINDAN SONRA YAPTIRMAK ŞART”

Kolonoskopi, hastaları en çok korkutan işlemler arasında yer alsa da hayati önem taşır. Özellikle kalın bağırsak kanserinin teşhisinde en etkili yöntemdir. Rektal kanama, kilo kaybı, karın ağrısı, kronik kabızlık ve kronik ishal gibi şikâyetleri olan hastalara kolonoskopi yapıldığını söyleyen İstinye Üniversitesi Liv Hospital Bahçeşehir Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Fatih Ensaroğlu, “Ayrıca 50 yaşından sonra herhangi bir şikâyeti olmasa bile kanser taraması amacıyla kolonoskopi yapılması önerilmektedir. Kalın bağırsak tümörleri yavaş büyüyen ve genellikle büyümeden şikâyete neden olmayan tümörlerdir. Bu yönüyle erken teşhis ve tedavi önemlidir. Ailesinde kolon kanseri veya kolon polipleri olan bireyler, sigara içen bireyler, tip 2 diyabet tanılı hastalar, obez hastalar ve 50 yaş üstü hastalarda kolon kanseri riski artmaktadır” dedi.