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  4. “Kolonoskopi yaptırırken hijyen çok önemli”

“Kolonoskopi yaptırırken hijyen çok önemli”

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.01.2020 11:16 | Son Güncelleme

KOLON kanserinin teşhis edilmesinde önemli bir yer tutan kolonoskopi işlemi 50 yaşından sonra herhangi bir şikâyeti olmasa dahi öneriliyor.

“Kolonoskopi yaptırırken hijyen çok önemli”

İSTANBUL, (DHA) KOLON kanserinin teşhis edilmesinde önemli bir yer tutan kolonoskopi işlemi 50 yaşından sonra herhangi bir şikâyeti olmasa dahi öneriliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Fatih Ensaroğlu bu işlemde hijyenin önemine dikkat çekerken “Kolonoskopi işleminde hijyen önemlidir. İşlemin yapıldığı cihazların uygun dezenfektan kullanılarak yıkanması şarttır. Aksi halde bazı hastalıklar bulaşabilir” diyerek uyarılarda bulundu.

“50 YAŞINDAN SONRA YAPTIRMAK ŞART”

Kolonoskopi, hastaları en çok korkutan işlemler arasında yer alsa da hayati önem taşır. Özellikle kalın bağırsak kanserinin teşhisinde en etkili yöntemdir. Rektal kanama, kilo kaybı, karın ağrısı, kronik kabızlık ve kronik ishal gibi şikâyetleri olan hastalara kolonoskopi yapıldığını söyleyen İstinye Üniversitesi Liv Hospital Bahçeşehir Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Fatih Ensaroğlu, “Ayrıca 50 yaşından sonra herhangi bir şikâyeti olmasa bile kanser taraması amacıyla kolonoskopi yapılması önerilmektedir. Kalın bağırsak tümörleri yavaş büyüyen ve genellikle büyümeden şikâyete neden olmayan tümörlerdir. Bu yönüyle erken teşhis ve tedavi önemlidir. Ailesinde kolon kanseri veya kolon polipleri olan bireyler, sigara içen bireyler, tip 2 diyabet tanılı hastalar, obez hastalar ve 50 yaş üstü hastalarda kolon kanseri riski artmaktadır” dedi.

“HEKİM VE PERSONEL TECRÜBESİ ÖNEMLİ”

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Fatih Ensaroğlu, kolonoskopinin oldukça güvenli bir işlem olduğunu ancak her yerde yaptırılmaması gerektiği konusunda uyardı. Tecrübeli uzman hekim tarafından yapılan kolonoskopi, biyopsi ve polipektomi işlemleri sırasında nadiren de olsa olumsuz olaylar gelişebileceğini ve hijyenin çok önemli olduğunu kaydetti. Dr. Fatih Ensaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “İşlem sırasında kanama, perforasyon (yırtılma) ve karın ağrısı olabilir. Sakinleştirici ilaçlara karşı alerji gelişebilir, bu ilaçlardan kalp ve akciğer olumsuz etkilenebilir. İşlemi yapan uzman hekimin ve yardımcı sağlık personelin tecrübesi çok önemlidir. Nadir de olsa gelişebilecek olumsuz olaylar için bu işlemlerin her türlü acil müdahalenin yapılabileceği uygun merkezlerde yapılması gerekir. Kolonoskopi işleminde hijyen önemlidir. İşlemin yapıldığı cihazların bu konuda eğitimli personelce uygun dezenfektan kullanılarak yıkanması şarttır. Uygun temizlik yapılmaması durumunda bazı hastalıklar endoskopik işlemler sırasında bulaştırılabilir.”

KOLONOSKOPİYE GİTMEDEN ÖNCE NELER YAPILMALI?

Hastanın kolonoskopi öncesinde dikkat etmesi gereken durumlar olduğunu belirten Dr. Ensaroğlu şunları söyledi: “Hasta, hekime mutlaka mevcut hastalıkları ve kullandığı ilaçlar hakkında bilgi vermelidir. Mesela şeker hastalığı, kalp hastalığı olan hastaların hekimine bilgi vermesi ve kullandığı ilaçların işlem öncesi düzenlenmesi gerekmektedir. Hasta işlem öncesi kendisine önerilen diyet programına uymalı, 1 gün öncesinde katı gıdaları tüketmemeli, işlem öncesi günü kendisine verilen bağırsak temizlik ilacını tamamen içmelidir. Bağırsak temizlik ilacı hastaya göre hekim tarafından belirlenir. İlacını tamamen tüketen hasta, bundan sonra yemek yememeli ancak gece yarısına kadar bol su içmelidir. İşlem günü yemek yemeden, su içmeden, kullanıyorsa ilaçlarını içmeden işleme gelmelidir. Kolonoskopi işlemi Gastroenteroloji Uzmanı tarafından gerçekleştirilir ve ortalama 30 dakika sürer. İşlem sonrası hasta ortalama 30 dakika dinlenme odasında bekler. İlaçların etkisi geçtikten sonra taburcu edilir. Taburcu edildikten sonra hasta normal hayatına dönebilir ancak araba sürmek gibi refleks gerektiren işlerden kaçınması gerekmektedir.”

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