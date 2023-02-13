Kolonu tuttuğu gibi elinde kaldı! Sosyal medyada herkes bu videoyu konuşuyor: "İşte böyle bir binada oturuyoruz, bizim tabutumuz"

On binlerce can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sorumlular için harekete geçildi. Binaların yapımından sorumlu müteahhitler birer birer yakalanarak ifadeleri alındı. Bu sırada vatandaşlar da kendi oturduğu binaların depreme dayanıklılığını sorgulamaya başladı. Küçükyalı'dan gelen video ise durumun ciddiyetini ortaya koydu.

"TUTTUĞUNUZ GİBİ ELİNİZDE KALIYOR"

Sosyal medyada çokça konuşulan videoda, Küçükyalı'da 3 katlı bir binada oturduğunu belirten kadın binanın içine girerek kolonları gösterdi ve "Zaten tuttuğunuz gibi elinizde kalıyor" diyor.

"HANİ 10 BİN LİRA İSTİYORSUNUZ YA KİRAYA"

Binanın zemininden çekin yapan kadının gösterdiği tüyler ürpertici mekanda kolonların dayanıksızlığı açıkça görüldü. Kadın bu sırada tepkisini "Hani 10 bin lira istiyorsunuz ya ev kirasına, hani kiracılarınızı evden çıkarmaya çalışıyorsunuz ya, al işte!" sözleriyle dile getirdi.

"BİZİM TABUTUMUZ"

Videoyu "İşte böyle bir binada oturuyoruz, bizim tabutumuz diyebileceğim şekilde" ifadeleriyle sonlandıran kadının kolondan bir parçanın eline kaldığı an izleyenlerde olası yeni bir depremde yaşanabileceklere ilişkin endişe uyandırdı.





