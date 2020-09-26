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Kolonun altında kalmamak için 6 metre yükseklikteki iskeleden atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 11:08 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yol inşaatında çalışan bir işçi, üzerine gelen kolonun altında kalmamak için iskelenin 6 metre yükseklikteki bölümünden aşağı atlaması sonucu yaralandı.Olay, Balabancık - Çimendere mevki’indeki yol inşaatında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yol inşaatında çalışan bir işçi, üzerine gelen kolonun altında kalmamak için iskelenin 6 metre yükseklikteki bölümünden aşağı atlaması sonucu yaralandı.
Olay, Balabancık - Çimendere mevki’indeki yol inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, yapımına devam edilen yol inşaatında çalışan işçi A.T. (23), üzerine doğru gelen kolonun altında kalmamak gerekçesiyle panikleyerek, iskeledeki 6 metre yükseklikten aşağıya atladı.
’5/10’ diye tabir edilen kerestelerin üzerine düşmesi sonucu yaralanan A.T. olay yerine çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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