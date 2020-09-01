HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kolonya canına mal oldu

Kolonya canına mal oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir süre önce kolonya içtiği ileri sürülen 34 yaşındaki A.O, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.İddiaya göre, Muratlı’da meydana gelen olayda, kolonya içerek bayılan A.O, 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kolonya canına mal oldu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir süre önce kolonya içtiği ileri sürülen 34 yaşındaki A.O, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Muratlı’da meydana gelen olayda, kolonya içerek bayılan A.O, 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan A.O, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
İlk tedavisinin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir yaşam mücadelesi veren A.O, hayatını kaybetti. Birtakım rahatsızlıkları olduğu öne sürülen vatandaşın son olarak kolonya içtiği belirlendi. Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.
Öte yandan, vefat eden vatandaşın cenazesi Eski Fatih Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Elazığ'da 3.3 büyüklüğünde depremElazığ'da 3.3 büyüklüğünde deprem
Muharrem ayı ne zaman? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?Muharrem ayı ne zaman? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
En Çok Okunan Haberler
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Türkiye’ye yapılan uçuşları 1 Ekim’e kadar askıya aldılar
Türkiye’ye yapılan uçuşları 1 Ekim’e kadar askıya aldılar
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
İranlı 'Tosuncuk'tan Antalya'da 20 milyonluk vurgun
İranlı 'Tosuncuk'tan Antalya'da 20 milyonluk vurgun
Milas'ın 'Flamingo cenneti'nde dayanılmaz koku: Vatandaş yardım istedi
Milas'ın 'Flamingo cenneti'nde dayanılmaz koku: Vatandaş yardım istedi
Prof. Dr. Mustafa Gerek: Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısında artış var
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Bin TL'ye aldığı araç şimdi herkesin dikkatini çekiyor: 100 bin TL verseler vermem
Bin TL'ye aldı: 50 bin TL verdiler vermedim, 100 bin TL verseler vermem
Prof. Dr. Taşbakan: Zatürre aşısı koronavirüsü engellemez
Zatürre aşısı koronavirüsü engellemez
Elazığ'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)
Elazığ'da 3.3 büyüklüğünde deprem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.