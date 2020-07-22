Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu!

Kolonya Cumhuriyeti filmi yeniden televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören ve izleyenleri kahkahalara boğan Kolonya Cumhuriyeti, televizyon izleyicilerine yeniden keyifli anlar yaşatacak. Televizyon izleyicileri Kolonya Cumhuriyeti filmi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de Kolonya Cumhuriyeti ne kadar izlendi oldu. Kolonya Cumhuriyeti gişe hasılatı 9 milyon 94 bin 117 lira olmuştu. İşte Kolonya Cumhuriyeti filmi ile ilgili tüm merak edilenler...

Kolonya Cumhuriyeti ne zaman tv’de yayınlanacak?

Kolonya Cumhuriyeti 22 Temmuz akşamı Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Saat 20.00’de ekranlara gelecek olan film, 110 dakika boyunca izleyicilere keyifli ve bol kahkahalı anlar yaşatacak.

Kolonya Cumhuriyeti oyuncular konusunda da oldukça merak edilen ve araştırılan bir film oldu. Başrolünde Çağlar Çorumlu’nun yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Büşra Pekin, Mahir İpek, Uğur Bilgin, Ersin Korkut ve Gülhan Tekin gibi önemli isimler rol alıyor. Kolonya Cumhuriyeti uzaylıyı kim oynuyor sorusunun cevabı da merak ediliyor. Film ekranlara geldiğinde çok sayıda izleyici tarafından Kolonya Cumhuriyeti uzaylı kim sorusu soruluyor. Kolonya Cumhuriyeti uzaylı karakterini oyuncu Hamza Yazıcı canlandırıyor.