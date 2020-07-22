Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu!

Kolonya Cumhuriyeti filmi yeniden televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören ve izleyenleri kahkahalara boğan Kolonya Cumhuriyeti, televizyon izleyicilerine yeniden keyifli anlar yaşatacak. Televizyon izleyicileri Kolonya Cumhuriyeti filmi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de Kolonya Cumhuriyeti ne kadar izlendi oldu. Kolonya Cumhuriyeti gişe hasılatı 9 milyon 94 bin 117 lira olmuştu. İşte Kolonya Cumhuriyeti filmi ile ilgili tüm merak edilenler...
Kolonya Cumhuriyeti 22 Temmuz akşamı Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Saat 20.00’de ekranlara gelecek olan film, 110 dakika boyunca izleyicilere keyifli ve bol kahkahalı anlar yaşatacak.
Kolonya Cumhuriyeti oyuncular konusunda da oldukça merak edilen ve araştırılan bir film oldu. Başrolünde Çağlar Çorumlu’nun yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Büşra Pekin, Mahir İpek, Uğur Bilgin, Ersin Korkut ve Gülhan Tekin gibi önemli isimler rol alıyor. Kolonya Cumhuriyeti uzaylıyı kim oynuyor sorusunun cevabı da merak ediliyor. Film ekranlara geldiğinde çok sayıda izleyici tarafından Kolonya Cumhuriyeti uzaylı kim sorusu soruluyor. Kolonya Cumhuriyeti uzaylı karakterini oyuncu Hamza Yazıcı canlandırıyor.
Kolonya Cumhuriyeti konusu; küçük bir kasabada geçiyor. Peker Mengen, büyük vaatler ile kasabanın belediye başkanlığını kazanıyor. İş icraata geldiğinde ise ilk olarak başbakanı kasabaya getirebilmek için harekete geçiyor. Başbakan için yapılan karşılama töreni esnasında beklenmedik bir durum yaşanıyor ve kasaba bir anda bağımsız bir ülkeye dönüşüyor. Aynı zamanda Amerika ile savaşa giriyor. Amerika, 5.000 nüfusu bulunan kasabaya savaş açıyor. Peker Mengen, karısı Mualla ve danışmanları ile beraber Amerika’yla baş etmek için uğraşırken bir ülke kurmanın kolay olmadığını anlıyor.
Kolonya Cumhuriyeti çekimleri nerede yapıldı sorusu da çok sayıda sinema izleyicisi tarafından merak ediliyor. Kolonya Cumhuriyeti filmi, Muğla ilinin Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi çeşitli tatil yörelerinde çekildi. Filmle ilgili olarak Dikburun yarımadası nerede soruları da soruluyor. Ancak Dikburun nerede sorusuna yanıt olarak böyle bir yer bulunmuyor. Bölge yazarların kaleminden çıkan hayali bir noktayı işaret ediyor.
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