Kolonya firmasından uyarı: Sahte kolonya kör edebilir, ölüme yol açabilir

Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı tedbir amacıyla en çok kullanılan ürünlerin başında kolonya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş ve üzerindekilere koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağını açıklamasının ardından özellikle kolonyaya rağbet iyice arttı. Firmalar tarafından da taleplerin karşılanması için kolonya üretimi artırıldı.

'KÖRLÜĞE VE ÖLÜME YOL AÇABİLİR'

Türkiye'nin en eski firmalarından Pereja'da kozmetik üretimi durdurulup, sadece kolonya üretimine geçildikten sonra merdiven altı ve sahte kolonyaya karşı uyarılar yapıldı. Pereja Ar-Ge sorumlusu ve kimya mühendisi Fatih Uluç, firmalarının laboratuvarlarında büyük titizlikle çalıştıklarına ve sahte kolonya yapımında kullanılan metil alkolün vücuttaki zararına dikkat çekti. Sahte kolonya kullanımının körlük, felç ve ölüm gibi sonuçları olduğunu belirten Uluç, "Burada dikkat etmek gereken şey, kolonyanın etil alkolden üretilmiş olmasıdır. Etil alkolden üretilmiş kolonyaların kullanılmasında herhangi bir problem yok. Zaten güvenilir, bilindik firmalar da etil alkol kullanmaktalar. Bunun yanında merdiven altı, sertifikasız üretim yapan firmalar da elbette ki var. Koronavirüs ile birlikte bu ürünler çoğalmış gözüküyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey, merdiven altı firmaların metil alkol kullandığı. Metil alkol, vücudumuzda toksin birikime neden olduğu için çok tehlikelidir. Zaten biliyorsunuz daha önce Türkiye'de pek çok vaka yaşandı bununla ilgili. İçkide metil alkol kullanıp da vefat eden pek çok insan oldu. Metil alkolün de kolonya da kullanılmasının sakıncası kokusunu içinize çektiğinizde körlüğe kadar, ölüme kadar yol açabilecek sonuçları olur" diye konuştu.