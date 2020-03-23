Kolonya firmasından uyarı: Sahte kolonya kör edebilir, ölüme yol açabilir

Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı tedbir amacıyla en çok kullanılan ürünlerin başında kolonya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş ve üzerindekilere koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağını açıklamasının ardından özellikle kolonyaya rağbet iyice arttı. Firmalar tarafından da taleplerin karşılanması için kolonya üretimi artırıldı.
Türkiye'nin en eski firmalarından Pereja'da kozmetik üretimi durdurulup, sadece kolonya üretimine geçildikten sonra merdiven altı ve sahte kolonyaya karşı uyarılar yapıldı. Pereja Ar-Ge sorumlusu ve kimya mühendisi Fatih Uluç, firmalarının laboratuvarlarında büyük titizlikle çalıştıklarına ve sahte kolonya yapımında kullanılan metil alkolün vücuttaki zararına dikkat çekti. Sahte kolonya kullanımının körlük, felç ve ölüm gibi sonuçları olduğunu belirten Uluç, "Burada dikkat etmek gereken şey, kolonyanın etil alkolden üretilmiş olmasıdır. Etil alkolden üretilmiş kolonyaların kullanılmasında herhangi bir problem yok. Zaten güvenilir, bilindik firmalar da etil alkol kullanmaktalar. Bunun yanında merdiven altı, sertifikasız üretim yapan firmalar da elbette ki var. Koronavirüs ile birlikte bu ürünler çoğalmış gözüküyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey, merdiven altı firmaların metil alkol kullandığı. Metil alkol, vücudumuzda toksin birikime neden olduğu için çok tehlikelidir. Zaten biliyorsunuz daha önce Türkiye'de pek çok vaka yaşandı bununla ilgili. İçkide metil alkol kullanıp da vefat eden pek çok insan oldu. Metil alkolün de kolonya da kullanılmasının sakıncası kokusunu içinize çektiğinizde körlüğe kadar, ölüme kadar yol açabilecek sonuçları olur" diye konuştu.
"Metil alkolün buharını içimize sürekli çekersek bu vücutta birikime neden olmakta. Formikasit dediğimiz bir yıkıma neden olmakta" diyen Uluç, şöyle devam etti:
"Vücutta bu biriktikçe körlüğe, felçlere ve ölüme neden olabiliyor. Burada insanlarımızın çok dikkat etmeleri gerekiyor. Metil alkol vücut tarafından emildiğinde, yavaş yavaş sinirleri etkiyerek gözlerde körlüğe kadar götürüyor. Metil alkolün yıkımıyla bu buharı çektiğimiz için vücudun her yerinde bu tahribat, asit birikimi olmakta. Bu da vücudun tüm uzuvlarını etkilemekte. En son ölüme kadar götürüyor. Metanol ile etil alkol birbirine çok yakın yapısı olan iki ham madde. İkisinin de suda çözünürlüğü var. Burada tek önemli olan şey bilindik firmalardan alınması. Bilindik firmalardan alındıktan sonra herhangi bir problem yok. Güvendiğimiz yerlerden almamız gerekiyor."
Sahte kolonyayı gerçeğinden ayırmanın zor olduğunu belirten Fatih Uluç, tek çözümün bilindik markaların tercih edilmesi olduğunu söyledi. Uluç, "Metanol ile etil alkol birbirine çok yakın yapısı olan iki ham madde. İkisinin de suda çözünürlüğü var. Burada tek önemli olan şey bilindik firmalardan alınması. Bilindik firmalardan alındıktan sonra herhangi bir problem yok. Güvendiğimiz yerlerden almamız gerekiyor. Onun kalitesini böyle anlarsınız" diye konuştu.
DHA