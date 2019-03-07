HABER

Kolonya içen adam falezlerde intihar girişiminde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 12:16 | Son Güncelleme

Antalya’da kolonya içtiğini söyleyen adam, falezlere çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Kolonya içen adam falezlerde intihar girişiminde bulundu

Antalya’da kolonya içtiğini söyleyen adam, falezlere çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Polis tarafından ikna edilen şahıs, "Sabah kolonya içtim ve buraya çıktım. Sıcak bir oda istiyorum" dedi.
Polisi alarma geçiren olay saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkın içerisinde korkulukları aşarak falezlerdeki kayalıklara yönelen şahsı görenler, durumu 112’ye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, şahsı yaptıkları görüşme sonrası ikna ederek güvenli bölgeye çekti. İsminin Mustafa S. (52) olduğu öğrenilen adam ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

"Kolonya içtim"
Bir müddet parkta sakinleştirilen Mustafa S. burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İş arıyorum. 17 senelik oto yıkamacıyım. Sabah yine kolonya içtim, buraya geldim. Başka çarem yoktu. Sıcak bir oda bir de iş istiyorum. Devletim bana çıksın, ben devletime köle olurum" dedi.

Kolonya içen adam falezlerde intihar girişiminde bulundu

Kolonya içen adam falezlerde intihar girişiminde bulundu

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Somali’de patlama: 5 ölüSomali’de patlama: 5 ölü
Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardıFoseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.