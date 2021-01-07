Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

Ordu’da kolonya içerek zehirlenen bir kişi, Samsun’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu’nun Ünye ilçesi Tekkkiraz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da yaşayan 3 çocuk babası Turan Avaz (44) yaklaşık bir ay önce memleketi Tekkkiraz’da annesinin yanına gelerek burada kalmaya başladı. Kolonya içtiği öğrenilen Turan Avaz zehirlendi. Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Avaz, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Turan Avaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

