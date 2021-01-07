HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

07.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

Ordu’da kolonya içerek zehirlenen bir kişi, Samsun’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, Ordu’nun Ünye ilçesi Tekkkiraz Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’da kolonya içerek zehirlenen bir kişi, Samsun’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Ordu’nun Ünye ilçesi Tekkkiraz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da yaşayan 3 çocuk babası Turan Avaz (44) yaklaşık bir ay önce memleketi Tekkkiraz’da annesinin yanına gelerek burada kalmaya başladı. Kolonya içtiği öğrenilen Turan Avaz zehirlendi. Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Avaz, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Turan Avaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
Oğlu gözleri önünde öldürülmüştü! YakalandılarOğlu gözleri önünde öldürülmüştü! Yakalandılar
54 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 54?54 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 54?

En Çok Okunan Haberler

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Oğlunu annesinin gözleri önünde öldüren katil zanlıları yakalandı

Oğlu gözleri önünde öldürülmüştü! Yakalandılar

Pegasus kabin bagajı alımına yeniden başladı

Pegasus duyurdu! O uygulama yeniden başladı

Türk doktor tarihe geçti: Ölümcül çocuk hastalığına karşı kesin tedavi

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Konya'da eğlence mekanına baskın! Çatıda yakalandılar

Konya'da eğlence mekanına baskın! Çatıda yakalandılar

İstanbul'da sahte plaka operasyonu

İstanbul'da sahte plaka operasyonu

Kırmızı Reishi mantarını Düzce Üniversitesi üretmeyi başardı

Şifa kaynağı! Kilosu 3 bin TL

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.