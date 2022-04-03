Kolonya orucu bozar mı? Ramazan ayı sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 2 Nisan Cumartesi günü başlayan, Ramazan ayı için birçok vatandaş ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek istiyor. Kolonya orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya sürülür mü, parfüm sıkılır mı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KOLONYA ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında oruç tutulan vatandaşların deodorant, parfüm ya da kolonya kullanmalarında sakınca yoktur. Bunlar yemek ve içme sınıfına girmediği için orucu bozmazlar.

ORUÇLUYKEN KOLONYA SÜRÜLÜR MÜ, PARFÜM SIKILIR MI?

Oruç tutan kişilerin deodorant, parfüm veya kolonya kullanmalarında sakınca yoktur ama ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Örenğin ağız kokusunu önlemek ya da diş ağrısını gidermek için ağıza sıkılan sprey ve benzeri maddelerin yutulması halinde oruç bozulur.

ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN ŞEYLER LİSTESİ!

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur." ifadesine yer verilmiştir.

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Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan şeyleri ayrınıtılı şekilde açıklamıştır.

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İşte Ramazan'da orucu bozan şeyler:

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1- Boğaza kar ve yağmur kaçması,

2- Astım spreyi kullanmak,

3- Zorla bozdurulmak,

4- Buruna sıvı ilaç koymak,

5- Burnuna kolonya çekmek, [Koklamak bozmaz.]

6- Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek,

7- Ud ağacının, amberle tütsülenip dumanının çekilmesi,

8- Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek,

9- Kulağın içine ilaç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,

10- Derideki açık yaraya konan sıvı veya katı ilacın sindirim yoluna girmesi,

11- Vücuda ilaç şırınga etmek,

12- İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak,

13- Dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması,

14- İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek,

15- Güneş battı zannederek orucunu bozmak,

16- Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,

17- Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması,

18- Abdest alırken boğaza su kaçması, [Hanbelî’de bozmaz.]

19- Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak,

20- Makattan veya kadınların önden fitil kullanması,

21- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,

22- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,

23- Dil altına konan ilacı emmek

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RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

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RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

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