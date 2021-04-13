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Kolonya sürmek abdesti bozar mı? Kolonya koklamak orucu bozar mı?

13.04.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte orucu bozan şeyler de vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Oruç ibadetini yerine getirmekte olan binlerce müslüman kolonya sürmek abdesti bozar mı ve kolonya koklamak orucu bozar mı gibi soruların cevaplarını arıyor. Peki kolonya sürmek abdesti bozar mı? Kolonya koklamak orucu bozar mı? İşte yanıtı...

Kolonya sürmek abdesti bozar mı? Kolonya koklamak orucu bozar mı?

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayının da gelmesiyle beraber orucu bozan durumlar vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Binlerce müslüman kolonya sürmek abdesti bozar mı ve kolonya koklamak orucu bozar mı gibi soruların cevabını merak ediyor. Peki kolonya sürmek abdesti bozar mı? Kolonya koklamak orucu bozar mı?

KOLONYA SÜRMEK ABDESTİ BOZAR MI?

Ele veya yüze alkol içeren krem, kolonya sürmek abdesti bozmamaktadır. Fakat abdest aldıktan sonra namaza durmadan önce alkol içeren krem sürdüyseniz hassasiyet olacağından ötürü elinizi yıkamanızda fayda var. Aynı şey kolonya için de geçerlidir. Kolonya sürmek abdesti bozmamaktadır.

KOLONYA KOKLAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç tutanların kolonya, deodorant ya da parfüm kullanmaları, bunları koklamaları caizdir. Bu ürünler yemek ve içmek sınıfına dâhil olmadığı için orucu bozmazlar.

Peki ağız kokusunu önlemek amacıyla ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek oruca zarar verir mi? Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozmaktadır. Bu maksatla ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek amacı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler eğer yutulur ve mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.


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