Kolonya tarifi: Evde nasıl kolonya yapılır, etil alkol nereden alınır?

Korona virüsü tehdidi nedeniyle uzmanlar kişisel temizliğin özellikle de elleri sık sık yıkanması gerektiğini belirtiyorlar. Buna ek olarak su sabunla yıkama fırsatı bulunamadığında kolonya kullanımı tavsiye ediliyor. Bu nedenle ülkede kolonya stokları tükenmekte. İnsanlar evde kolonya nasıl yapılır araştırıyorlar. İşte kolonya yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler ve kolonyanın yapılışı...

KOLONYA TARİFİ

Evde kolonya yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

800 ml etil alkol

15 ml limon esansı

185 ml saf (damıtılmış ) su

Öncelikle etil alkol ile esans karıştırılır ve esansın alkol içerisinde çözülmesi sağlanır. Saf (damıtılmış) su eklenerek çözelti hazırlanmış olur. Daha sonra kolonya süzme kağıdı veya kolonya süzme bezi kullanılarak çözelti süzülür.

FARKLI ETİL ALKOL MİKTARLARINA GÖRE KOLONYA TARİFLERİ

Elinizdeki etil alkol miktarı az ise saf su miktarını ona göre ayarlamak gerekiyor. Sizin için farklı etil alkol miktarlarına uygun değerleri derledik

150 ml etil alkol + 20 ml + saf su + 10 ml limon esansı

50 ml etil alkol + 10 ml saf su + 5/10 ml limon esansı

ETİL ALKOL NEREDEN ALINIR?

Koronavirüse karşı etkili olan alkol tabii ki kolonyanın en önemli parçası. Peki etil alkol nerelerden satın alınabilir. Etil alkol ancak eczaneler, bazı marketler ve internetten satın alınabiliyor.

