Kolonya üretim tesisinde kadınlar çalışıyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- İZMİR'den bir yıl önce Aydın'ın Germencik ilçesine taşınan Tariş İncir Birliği Kolonya Fabrikası'nda, yılda 1 milyon litre kolonya üretiliyor. İncir, zeytin, mandalina ve lavanta esansından üretilen kolonyolar iç pazarın yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'ye de ihraç ediliyor. Kolonya üretim tesisinde yöredeki kadınlar çalışıyor. S.S. Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne bağlı kolonya fabrikası, 47 yıl İzmir'de hizmet verdikten sonra yer darlığı nedeniyle Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'ne taşındı ve burada satın alınan arazinin 3 bin metrekaresine kuruldu. 10 milyon TL'lik yatırımla oluşturulan tesis, yılda 1,5 milyon litre üretim kapasitesi ile yaklaşık 15 milyon TL ciro hedefledi. S.S Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Mustafa Bircan, üretimin yüzde 70'ini yurt içine verdiklerini, yüzde 30'u ise Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'ye de ihraç ettiklerini söyledi. Yurt içinde 46 bayi ile çalışan tesiste 30 çalışandan sadece biri erkek. Yöredeki 29 kadın, üretimin her aşamasında görev yapıyor. Kolonya şişeleriyle yüklenen kolilerin taşınmasında bir erkek personel bulunuyor. Kolonyalar limon, incir, zeytin, lavanta, mandalina esansından üretiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik
Rusya'da dehşet anları! Paraşüt elektrik tellerine takıldı, akıma kapılan çift ölümden döndü!
Filistin'den flaş açıklama: ABD ile tüm görüşmeleri durdurduk!
Adapazarı'nda 71 yaşındaki adam aşkına karşılık bulamadığı 31 yaşındaki kadını kurşun yağmuruna tuttu!
Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum