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Kolonya üretim tesisinde kadınlar çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

İZMİR'den bir yıl önce Aydın'ın Germencik ilçesine taşınan Tariş İncir Birliği Kolonya Fabrikası'nda, yılda 1 milyon litre kolonya üretiliyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- İZMİR'den bir yıl önce Aydın'ın Germencik ilçesine taşınan Tariş İncir Birliği Kolonya Fabrikası'nda, yılda 1 milyon litre kolonya üretiliyor. İncir, zeytin, mandalina ve lavanta esansından üretilen kolonyolar iç pazarın yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'ye de ihraç ediliyor. Kolonya üretim tesisinde yöredeki kadınlar çalışıyor. S.S. Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne bağlı kolonya fabrikası, 47 yıl İzmir'de hizmet verdikten sonra yer darlığı nedeniyle Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'ne taşındı ve burada satın alınan arazinin 3 bin metrekaresine kuruldu. 10 milyon TL'lik yatırımla oluşturulan tesis, yılda 1,5 milyon litre üretim kapasitesi ile yaklaşık 15 milyon TL ciro hedefledi. S.S Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Mustafa Bircan, üretimin yüzde 70'ini yurt içine verdiklerini, yüzde 30'u ise Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'ye de ihraç ettiklerini söyledi. Yurt içinde 46 bayi ile çalışan tesiste 30 çalışandan sadece biri erkek. Yöredeki 29 kadın, üretimin her aşamasında görev yapıyor. Kolonya şişeleriyle yüklenen kolilerin taşınmasında bir erkek personel bulunuyor. Kolonyalar limon, incir, zeytin, lavanta, mandalina esansından üretiliyor.

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