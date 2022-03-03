Hüseyin Elmalıpınar son dakika haberlerinin ardından vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. Rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenilen ünlü oyuncudan acı haber geldi. Bu kapsamda Kolpaçino filmiyle tanınan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Nereli? Hangi filmlerde oynadı? Hüseyin Elmalıpınar ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi ve oyunculuk kariyeri ile ilgili detaylar haberimizde.

KOLPAÇİNO FİLMİYLE TANINAN OYUNCU HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR? NERELİ?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimine bu şehirde devam eden Hüseyin Elmalıpınar sahnenin alaylı oyuncularından biriydi.

Hüseyin Elmalıpınar, tiyatro oyunculuğuna Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı.

HÜSEYİN ELMALIPINAR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Hüseyin Elmalıpınar ilk kez Çiçek Taksi dizisinde canlandırdığı karakter ile televizyon izleyicisinin karşısına çıktı.

Hüseyin Elmalıpınar 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atarak akıllarda kalmıştır.

2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynamıştır.

HÜSEYİN ELMALIPINAR ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

İstanbul Şişli’de ikamet eden ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

HÜSEYİN ELMALIPINAR KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Hüseyin Elmalıpınar 3 Mart 2022 Perşembe günü 52 yaşında hayata gözlerini yumdu.

