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Koltuğa konan küçük yastıklara ne denir? Kanepeye konan küçük yastığın ismi nedir? (Hadi İpucu 14 Eylül 20.30)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 15:56 | Son Güncelleme

14 Eylül Cuma akşam öğlen yapılacak olan yeni Hadi yarışmasında sorulacak bir soru için ipucu paylaşıldı. Bu sefer ipucu günük hayattaki bir eşya ile ilgili. İpucunda koltuklara kanepelere konan küçük yastığın ismi soruldu. Peki bu küçük yastıklara ne denir? İşte günün Hadi ipucu ve bugün yarışmada verilecek ödül miktarı...

Koltuğa konan küçük yastıklara ne denir? Kanepeye konan küçük yastığın ismi nedir? (Hadi İpucu 14 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu gece yani 14 Eylül Cuma 20.30’da yapılacak yeni yarışmada çıkacak bir soru için de hemen her evde olan bir obje ile ilgili ipucu verildi. Koltuklara kanepelere konan genellikle kare şeklinde olan küçk yastıklara ne ad verilir?

SIRTA DESTEK OLAN KÜÇÜK YASTIK

İpucunda bahsedilen yastıklara kırlent adı verilmektedir. Kökeni Fransızca olan bu kelime için TDK’de işlemeli veya işlemesiz bir tür küçük yastık denilmektedir. Vikipedia’da ise kelimenin kökeni ile ilgili şu bilgi verilir: “Bu sözcük, Fransızca'daki Guirlande sözcüğünden geliyor. Çiçekli süslerin genel adı. Fransızca sözcüğün kaynağı da saç örgüsü gibi yapılara İtalyanca'da ‘Ghirlanda’ denilmesidir.”

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu akşam 20.30’da yapılacak spor temalı Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.


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Anahtar Kelimeler:
küçük yastık kırlent hadi ipucu

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