Koltuğa ulaşamayan küçük başkanı kucaklayarak yerine oturttu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Teşkilatı, bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için alternatif program düzenledi. Program kapsamında ilk önce İl Başkanı Deniz Yücel, koltuğunu Ali Fuat Cebesoy İlkokulu öğrencisi Çınar Taş'a bıraktı. Deniz Yücel, yüksek olan koltuğa ulaşmakta zorlanan 7 yaşındaki Çınar'ı kucaklayarak, yerine oturttu.

CHP İzmir İl Teşkilatı, bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için alternatif kutlama gerçekleştirdi. Program kapsamında önce CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, koltuğunu Ali Fuat Cebesoy İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Çınar Taş'a bıraktı. Deniz Yücel, yüksek olan koltuğa ulaşmakta zorlanan Çınar'ı kucaklayarak, yerine oturttu. Küçük başkan Çınar Taş, Türkiye'nin kurtarıcısı ve Cumhuriyetin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini belirterek, "23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiği için Ata'ya teşekkür ediyorum" dedi. Tüm çocukların mutlu ve özgür olmasını isteyen Çınar, çocuk işçi sorununa da değinerek, "Çocuk işçiler olmasın, çocuklar aç kalmasın, anne babalar işsiz kalmasın istiyorum. Aileler mutlu olursa Türkiye mutlu olur" diye konuştu. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Çınar Taş'a Ulu Önder'in 'Nutuk' adlı eserini ve oyuncak araba ile 'Atatürk' yazısı hediye etti. Daha sonra pasta kesildi.

'DÜNYADA ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLEN İLK BAYRAM'

İl Başkanlığındaki programın ardından CHP İzmir yönetimi ve partililer, Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Burada bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve bazı ilçe belediye başkanları da katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 23 Nisan 1920'nin, Türk milletinin iradesini temsil eden 1'inci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği gün olduğunu belirtti. Yücel, "Kurucumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1921'de milli bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan'ı, 1929'da çocuklarımıza armağan ederek, dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayramı da ilan etmiştir" dedi. Büyük Önder Atatürk'ün düşüncesinde çocukların, milletin geleceği olduğunu aktaran Deniz Yücel, 23 Nisan'ın, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı, saltanatın sona erdirildiği ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı gün olduğunu kaydetti.

'EGEMENLİK SADECE SANDIK KOYMAK DEĞİLDİR'

İl Başkanı Yücel, "Bugün demokrasiyi ve millet iradesini sadece seçim yapmak ve sandık koymaktan ibaret zannedenler, sandıklardan çıkan sonuca tahammül edememekteler. Ulusal egemenlik demek sadece halkın önüne sandık koymak demek değildir. Ulusal egemenlik çoğunluğun azınlığa tahakkümü demek değildir. Ulusal egemenlik demek sandıklardan çıkan sonuçların verdiği güçle, tüm yetkileri tek elde toplamak değildir. Ulusal egemenlik demek sandık sonuçlarını beğenmeyip toplumu germek, kutuplaştırmak, ayrıştırmak ve birilerini hedef göstermek hiç değildir" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN KENETLENMELİYİZ'

Türkiye'nin aydınlık geleceği, barışı ve huzuru için Cumhuriyetin ışığıyla aydınlatılmış, çağdaş bir eğitim almış, bağnazlıktan, dogmalardan, batıl inançlardan uzak tutulmuş nesillere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Deniz Yücel, "Cumhuriyetin yükselişi, Atatürk'ün koyduğu hedeflerin ötesine geçilmesi ancak ve ancak yine cumhuriyet değerlerine bağlı kalınmasıyla mümkündür" diye konuştu. Ülkenin bağımsızlığını, Cumhuriyeti ve çocukların geleceğini korumak için, milletin kenetlenmesinin, azimli ve kararlı olmasının önemine değinen Yücel, "Ata'mızın huzurunda söz veriyoruz. Çocuklarımızı Cumhuriyete yakışan, demokrasi ve adaleti yaşatacak, kin ve nefret dilinden uzak, sevgiyle ve çağdaş bir eğitimle yetiştireceğiz. Onlar, sevgi, kardeşlik ve özgürlük tohumları ekeceklerdir" dedi.