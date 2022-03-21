Koltuk altı kararmalarını önleyecek yöntemler

Koltuk altı kararması estetik olarak pek hoş gözükmeyen bir görüntüye neden oluyor. Koltuk altı kararması her kesimden insanın yaşadığı sorunlar arasında bulunuyor. Koltuk altı kararmaları epilasyon, aşırı terleme, havasızlık, sürtünme ve genetik faktörlerden kaynaklanabiliyor. Koltuk altı kararmalarını leke açıcı krem, losyon veya lazer gibi yöntemlerle çözebilirsiniz. Evde bulunan doğal bitkisel besinler ile de koltuk altı kararmalarını çözmek mümkün.

KARBONAT

Karbonat, koltuk altı beyazlatmada en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Tüm gözeneklerin açılmasını sağlar, koltuk altınızı beyazlatır ve deodorant gibi kimyasal maddelerden korur.

Uygulaması: Karbonatı bir miktar suyla macun kıvamına getirerek koltuk altlarınıza sürüp, bir süre beklettikten sonra durulayınız.

LİMON

Doğal bir beyazlatıcı görevi gören limon, koltuk altı beyazlatmalarında da tercih edilen bir üründür. İçeriğinde asit olduğu için hassas ciltli kişilerin öncelikle küçük bir bölümde vücutlarının tepkimelerini görmeleri önerilir.

Uygulaması: Temizlediğiniz koltuk altlarınıza limonu sürün, iyice ovalayın ve bu işlemi her gün 1 kere tekrarlayın.

PATATES

Doğal bir beyazlatıcı etkisi olan patates, limon süremeyen ve cildi hassas olan kişiler tarafından çeşitli yöntemlerle koltuk altları için kullanılabilir.

Uygulaması: İkişer dilim patates ile koltuk altlarınızı her gün düzenli olarak ovun veya patatesin suyunu çıkarıp bu suyu koltuk altınıza sürün. Patatesi püre haline getirip maske şeklinde de uygulayabilirsiniz.

SÜT

Sütün içeriğindeki yağ asitleri ve vitaminler cilde doğal aydınlatıcı etkisi sağlar. En bilinen yöntemi ise sütü lor ile karıştırıp lapa hale getirmektir.

Uygulaması: Süt ve loru karıştırarak oluşturduğunuz lapayı koltuk altınıza sürüp, 15 dakika bekletin ve sonrasında durulayın. Bunu düzenli olarak uygulayın.

SALATALIK

Hassas olsun veya olmasın tüm cilt tiplerine uyum sağlayabilecek salatalık, doğal bir beyazlatıcı etkiye sahiptir.

Uygulaması: Salatalıkları dilimleyip koltuk altınıza direk uygulayabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi mikropları öldürücü ve koku oluşumunu engelleyici özelliğe sahiptir. Bunların yanında beyazlatıcı bir etkisi de vardır.

Uygulaması: Sirkeyi koltuk altlarınıza uygulayın ve ovun, 15 dakika bekletip daha sonra durulayın.



