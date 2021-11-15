Koltuk altı, manşeti sararan kıyafetleri ilk günkü gibi yapmanın yolları

Terlemek, toksinleri atmak için çok gerekli ve oldukça normal bir durum. Ancak aşırı terleme hem kötü kokulara hem de inatçı sarı lekelere neden oluyor. Yanlış deodorant seçimi de bu lekelerin artmasına yol açıyor. Kıyafetlerinize zarar vermeden sarı lekelerden kurtulmanızı sağlayacak püf noktaları sizler için araştırdık. Hem doğal tarifleri içeren hem de en iyi leke çıkarıcıların yer aldığı bu listeyi gelin, birlikte inceleyelim.

1. Karbonat mucizesinden yararlanın

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Mutfakların vazgeçilmezi karbonat, temizlikte de sıklıkla kullanılıyor. Sararmış kol altı ve manşetleri karbonatla temizlemek çok kolay. Yoğun bir leke varsa veya leke uzun süre önce oluştuysa karbonatı su ile karıştırarak macun kıvamı elde edin. Bu macunu doğrudan lekeye uygulayın ve narin hareketlerle ovalayın. Leke görünümü geçene kadar işleme devam edin. Leke çok inatçıysa ve çıkmıyorsa macun karışımına bir miktar limon suyu ekleyebilirsiniz. Ancak hazır limon suyu kullanmamalısınız. Ardından kıyafeti, çamaşır gözüne deterjan ile birlikte bir miktar daha karbonat ekleyerek yıkayın. İşte, bu kadar kolay!

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2. Renkli ve beyazlar için: Deniz tuzu

Tuz, güçlü temizleme ve renk tutucu özelliğe sahip. Deterjanınıza bir miktar eklerseniz renkli kıyafetlerinizin solmasını engelleyebilirsiniz. Tuzun bu özelliğini sararmış kıyafetlerinizi eski haline çevirmek için de kullanabilirsiniz. İlk olarak sararmış lekenin olduğu yeri biraz ıslatmalısınız. Ardından tuzu lekenin üzerine dökmeniz ve pudra haline gelene kadar yavaşça ovalamanız yeterli. Leke çıktıktan sonra makinede yıkayabilirsiniz. Ancak leke çok inatçıysa tuz ile ovaladıktan sonra bir gece boyunca ılık suda bekletmeniz gerekebilir. Suda bekleyen kıyafetinizi makinede yıkamadan önce durulamanız gerekiyor.

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3. Beyaz çamaşırlar için oksijenli suyu deneyin

Beyaz kıyafetlerde oluşan sarı lekeler daha fazla belli olur. Bu nedenle sararmış beyazlarınızı atmak bile isteyebilirsiniz. Ancak buna hiç gerek yok. Oksijenli su, çamaşır suyu içermeyen bir beyazlatıcı olduğu için sarı lekeler üzerinde güvenle kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken şey çok basit. Beyazlarınızı çamaşır makinesine her zamanki gibi yerleştirip deterjanı ekleyin. Deterjanın üzerine yarım bardak oksijenli su ilave edin ve uygun sıcaklıkta yıkayın. Toz deterjan kullanıyorsanız ve ön yıkama yapacaksanız oksijenli suyu ön yıkama bittiğinde ve makine ana yıkamaya geçtiğinde eklemelisiniz. Aksi halde oksijenli su, ana gözdeki deterjanın makine içine akmasına neden olur.

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4. Renkliler için sirke mucizesi

Renkli kıyafetlerinizde sarı lekeler oluştuysa sirkeden faydalanabilirsiniz. Sirke, beyaz kıyafetlerde renk bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle beyazlarda kullanmamanızı tavsiye ederiz. Renklilerin sirke ile temizliğinde ise yapmanız gerekenler oldukça kolay. Ilık su dolu kovaya bir miktar sirke ekleyin. Burada önemli olan, sirkeyi suya ekledikten sonra homojen hale gelene kadar karıştırmak ve karışımın kıyafetin üzerini örtecek kadar çok olması. Ardından lekeli kıyafetinizi bu sirkeli karışımda bir gece bekletin. Ertesi gün lekenin hafiflediğini göreceksiniz. Sudan aldığınız kıyafetinizi durulayıp makinede yıkamanız yeterli.

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5. Kim demiş bulaşık deterjanı ile kıyafet yıkanmaz diye?

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Bulaşık deterjanları inatçı lekeleri çıkaran etkili bir temizleyicilerden biri. Onun bu özelliğini sararmış kıyafetleriniz için de kullanabilirsiniz. Bir miktar bulaşık deterjanını doğrudan sarı lekenin üzerine dökün. Çok bekletmeden kıyafeti ılık su ile ıslatıp çitileyin ve yaklaşık bir saat bu şekilde kalmasını sağlayın. Sonra durulayıp makinede yıkayabilirsiniz. Pril Losyon Bulaşık Deterjanı, eşsiz formülü ile hem güçlü bir leke çıkarıcı hem PH değeri ile cilde uyumlu. Bulaşıklarınızda olduğu kadar kıyafetlerinizdeki sarı lekelerin giderilmede de en büyük yardımcınız olacak.

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6. Beyaz sabun temizliğini kıyafetiniz için kullanın

Beyaz kalıp sabunları sararan kıyafetlerinizin temizliği için kullanabilirsiniz. Lekeli olan bölgeyi ılık su ile biraz ıslatın ve beyaz kalıp sabunu iyice sürün. Biraz çitiledikten sonra lekenin çıkmaya başladığını göreceksiniz. Leke inatçıysa biraz fazla ıslatarak 1 gece bekletmelisiniz. Ertesi gün durulayıp çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, sabunun beyaz olması. Renkli sabunlar kıyafetin rengini değiştirebilir. %100 bitkisel içeriği ve güçlü formülü ile Duru Saf & Doğal Klasik Beyaz Kalıp Sabun, kıyafetlerinizde de lekesiz temizlik sağlayacak.

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7. Leke çıkarıcı deterjanlar ile istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz

Leke çıkarma özelliğine sahip deterjanları kullanarak sararmış kıyafetlerinizi hayata döndürebilirsiniz. En iyi leke çıkarıcı deterjanlardan biri olan Omo Sıvı Çamaşır Deterjanı Active, hem beyaz hem renkliler için kullanılabiliyor. Kısa programda bile üstün leke çıkarma özelliğine sahip olan deterjan, ön yıkamaya ihtiyaç duymuyor. Kıyafetlerin dokusunu bozmuyor ve rengini koruyor. Bu sayede enerji tasarrufu da sağlayan ürün, aynı zamanda doğada çözünebilen içeriğe ve %100 geri dönüştürülebilen ambalaja sahip.

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8. Deterjanınıza bir miktar Vanish Leke Çıkarıcı ekleyin

30 saniyede lekelerden kurtulmak istemez misiniz? Vanish Leke Çıkarıcı Sıvı Gold, ön işlemle veya suda bekleterek en inatçı sarı lekelerden hızlıca kurtulmanızı sağlıyor. İnatçı veya eski bir lekeyse kıyafeti Vanish eklediğiniz suda bekletebilir ya da doğrudan lekenin üzerine dökerek uygulayabilirsiniz. Çamaşır makinesinde kullanmak için makinenizi her zamanki gibi deterjan ile çalıştırın. Makine su almaya başladığında deterjan gözüne yaklaşık 100 ml Vanish ekleyin ve yıkama işlemine devam edin. Lekesiz kıyafetlerin keyfini çıkarın.

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9. Yıkama öncesi Amway Home SA8 kullanın

Özellikle manşet, koltuk altı ve yakada oluşan lekelerde maksimum performans gösteren Amway Home SA8 Yıkama Öncesi Sprey; içeriğindeki benzersiz leke çözücüler ve yüzey aktif maddeler sayesinde sarı lekelerden kurtulmanızı sağlıyor. Kıyafetinizde oluşan lekenin üzerine doğrudan ürünü püskürttükten sonra başka bir işlem yapmadan çamaşır makinenizde yıkamanız yeterli. Eğer leke çok inatçıysa işlemi tekrarlamanız gerekebilir. Üstelik ürün, ozon tabakasına zarar veren kloroflorokarbonlar içermiyor.

Her türlü yıkanabilen ve renk atmayan kıyafetlerinizde güvenle kullanabileceğiniz Amway Home SA8 Yıkama Öncesi Sprey'i buradan satın alabilirsiniz.

10. Vanish Leke Çıkarıcı Toz Gold ile daha beyaz ve lekesiz kıyafetler



Hem beyazlarınızı daha beyaz yapacak hem de en inatçı lekeleri bile yok edecek bir ürünle karşınızdayız: Vanish Leke Çıkarıcı Toz Gold. Beyazlar için özel tasarlanan güçlü formülü, kıyafetlerinizin ilk günkü haline gelmesini sağlarken lekesiz bir temizlik sunuyor. Toz olan ürünü uygulamak için bir miktar sıcak su ile karıştırıp doğrudan lekeye sürebilirsiniz. Eğer hemen çıkmayacak bir leke ise Vanish eklediğiniz suda çamaşırı bekletebilirsiniz. Çamaşır makinesinde kullanmak isterseniz ürünü deterjana eklemeniz yeterli.

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